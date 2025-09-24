https://ria.ru/20250924/novorossijsk-2044041359.html
В Новороссийске локализовали возгорание кровли после атаки ВСУ
В Новороссийске локализовали возгорание кровли после атаки ВСУ - РИА Новости, 24.09.2025
В Новороссийске локализовали возгорание кровли после атаки ВСУ
Возгорание кровли многоквартирного дома после атаки ВСУ в Новороссийске локализовано, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24
2025-09-24T15:21:00+03:00
2025-09-24T15:21:00+03:00
СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. Возгорание кровли многоквартирного дома после атаки ВСУ в Новороссийске локализовано, сообщил глава города Андрей Кравченко. "Возгорание кровли многоквартирного дома по улице Шевченко локализовано, проводятся мероприятия по его устранению. Сейчас все силы и средства брошены на ликвидацию последствий атаки", - написал мэр Новороссийска в Telegram-канале.
В Новороссийске локализовали возгорание кровли после атаки ВСУ
В Новороссийске локализовали возгорание кровли многоэтажки после атаки ВСУ