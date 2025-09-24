https://ria.ru/20250924/novorossijsk-2044041359.html

В Новороссийске локализовали возгорание кровли после атаки ВСУ

СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. Возгорание кровли многоквартирного дома после атаки ВСУ в Новороссийске локализовано, сообщил глава города Андрей Кравченко. "Возгорание кровли многоквартирного дома по улице Шевченко локализовано, проводятся мероприятия по его устранению. Сейчас все силы и средства брошены на ликвидацию последствий атаки", - написал мэр Новороссийска в Telegram-канале.

