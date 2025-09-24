Рейтинг@Mail.ru
15:21 24.09.2025
В Новороссийске локализовали возгорание кровли после атаки ВСУ
СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. Возгорание кровли многоквартирного дома после атаки ВСУ в Новороссийске локализовано, сообщил глава города Андрей Кравченко. "Возгорание кровли многоквартирного дома по улице Шевченко локализовано, проводятся мероприятия по его устранению. Сейчас все силы и средства брошены на ликвидацию последствий атаки", - написал мэр Новороссийска в Telegram-канале.
СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. Возгорание кровли многоквартирного дома после атаки ВСУ в Новороссийске локализовано, сообщил глава города Андрей Кравченко.
"Возгорание кровли многоквартирного дома по улице Шевченко локализовано, проводятся мероприятия по его устранению. Сейчас все силы и средства брошены на ликвидацию последствий атаки", - написал мэр Новороссийска в Telegram-канале.
Автомобили в центре Новороссийска, сгоревшие вследствие ударов дронов со стороны ВСУ. 24 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В Новороссийске развернули пункт временного размещения после атаки БПЛА
ПроисшествияНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)Вооруженные силы Украины
 
 
