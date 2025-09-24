Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске ищут места падения обломков БПЛА ВСУ
15:17 24.09.2025
В Новороссийске ищут места падения обломков БПЛА ВСУ
Поиски возможных мест падения обломков БПЛА ВСУ ведутся в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 24.09.2025
происшествия
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
вооруженные силы украины
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Поиски возможных мест падения обломков БПЛА ВСУ ведутся в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко. "В результате атаки киевского режима повреждены несколько жилых домов и здание гостиницы. Все службы находятся в режиме функционирования "Чрезвычайная ситуация" и задействованы на месте. Ведутся поиски возможных мест падения обломков БПЛА", - написал Кравченко в своем Telegram-канале. Он обратился к горожанам с просьбой соблюдать меры безопасности: в случае обнаружения обломков беспилотников не приближаться к ним и сообщать об их местонахождении по номеру 112.
происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), вооруженные силы украины
Происшествия, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Вооруженные силы Украины
© Кадр видео из соцсетейПоследствия атаки ВСУ на Новороссийск
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Кадр видео из соцсетей
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Поиски возможных мест падения обломков БПЛА ВСУ ведутся в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко.
"В результате атаки киевского режима повреждены несколько жилых домов и здание гостиницы. Все службы находятся в режиме функционирования "Чрезвычайная ситуация" и задействованы на месте. Ведутся поиски возможных мест падения обломков БПЛА", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.
Он обратился к горожанам с просьбой соблюдать меры безопасности: в случае обнаружения обломков беспилотников не приближаться к ним и сообщать об их местонахождении по номеру 112.
Происшествия
 
 
