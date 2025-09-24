https://ria.ru/20250924/novorossijsk-2044039752.html

В Новороссийске ищут места падения обломков БПЛА ВСУ

2025-09-24T15:17:00+03:00

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Поиски возможных мест падения обломков БПЛА ВСУ ведутся в Новороссийске, сообщил глава города Андрей Кравченко. "В результате атаки киевского режима повреждены несколько жилых домов и здание гостиницы. Все службы находятся в режиме функционирования "Чрезвычайная ситуация" и задействованы на месте. Ведутся поиски возможных мест падения обломков БПЛА", - написал Кравченко в своем Telegram-канале. Он обратился к горожанам с просьбой соблюдать меры безопасности: в случае обнаружения обломков беспилотников не приближаться к ним и сообщать об их местонахождении по номеру 112.

