https://ria.ru/20250924/novorossijsk-2044002218.html

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров - РИА Новости, 24.09.2025

В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров

Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске, сообщает глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T13:34:00+03:00

2025-09-24T13:34:00+03:00

2025-09-24T13:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570852668_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_312ae8c29c322815d38977bd077bc2a1.jpg

КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске, сообщает глава города Андрей Кравченко. Ранее Кравченко объявил, что в городе звучит сирена - сигнал "Внимание всем" в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров (БЭК) и БПЛА. "В Новороссийске идёт отражение атаки БЭК. Все службы приведены в состояние максимальной готовности", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф