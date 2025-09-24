Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 24.09.2025 (обновлено: 13:35 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/novorossijsk-2044002218.html
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров - РИА Новости, 24.09.2025
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров
Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске, сообщает глава города Андрей Кравченко. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T13:34:00+03:00
2025-09-24T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570852668_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_312ae8c29c322815d38977bd077bc2a1.jpg
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске, сообщает глава города Андрей Кравченко. Ранее Кравченко объявил, что в городе звучит сирена - сигнал "Внимание всем" в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров (БЭК) и БПЛА. "В Новороссийске идёт отражение атаки БЭК. Все службы приведены в состояние максимальной готовности", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570852668_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5bc5a4af741198237fb0264b2bc813c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров

Кравченко: в Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Новороссийск
Вид на город Новороссийск - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вид на город Новороссийск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 24 сен – РИА Новости. Атаку безэкипажных катеров отражают в Новороссийске, сообщает глава города Андрей Кравченко.
Ранее Кравченко объявил, что в городе звучит сирена - сигнал "Внимание всем" в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров (БЭК) и БПЛА.
Новороссийске идёт отражение атаки БЭК. Все службы приведены в состояние максимальной готовности", - написал он в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала