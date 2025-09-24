Рейтинг@Mail.ru
Депутат сравнил атаку ВСУ на Новороссийск с нападением бешеных волков - РИА Новости, 24.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 24.09.2025 (обновлено: 18:52 24.09.2025)
Депутат сравнил атаку ВСУ на Новороссийск с нападением бешеных волков
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Атака киевского режима на Новороссийск схожа с поведением зараженных бешенством волков, которые нападают на мирных жителей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. По последней информации оперштаба региона, пострадали шесть человек, еще двое погибли. "Это бесчеловечная жестокость со стороны Зеленского и его команды по отношению к нашим мирным гражданам", - сказал Водолацкий, добавив, что удары наносятся по объектам социальной инфраструктуры, чтобы запугать население. "Задача сегодня та, что поставил наш президент - максимально быстро создать санитарную зону вокруг России от Украины. Это то, чем занимаются наши военные", - сказал он. Депутат напомнил, что санитарная зона создается тогда, когда в лесах попадаются бешеные волки, которые нападают на мирных граждан. "Вот сегодня укрофашисты - это те же самые зараженные бешенством волки, которые видят одну цель - мирных граждан", - уточнил он. По его словам, в районе боевых действий они проигрывают и отступают, поэтому злобу и ненависть вымещают на мирных гражданах. -0-
Последствия атаки Новороссийска. 24 сентября 2025
Последствия атаки Новороссийска. 24 сентября 2025
Последствия атаки Новороссийска. 24 сентября 2025
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Атака киевского режима на Новороссийск схожа с поведением зараженных бешенством волков, которые нападают на мирных жителей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. По последней информации оперштаба региона, пострадали шесть человек, еще двое погибли.
"Это бесчеловечная жестокость со стороны Зеленского и его команды по отношению к нашим мирным гражданам", - сказал Водолацкий, добавив, что удары наносятся по объектам социальной инфраструктуры, чтобы запугать население.
"Задача сегодня та, что поставил наш президент - максимально быстро создать санитарную зону вокруг России от Украины. Это то, чем занимаются наши военные", - сказал он.
Депутат напомнил, что санитарная зона создается тогда, когда в лесах попадаются бешеные волки, которые нападают на мирных граждан. "Вот сегодня укрофашисты - это те же самые зараженные бешенством волки, которые видят одну цель - мирных граждан", - уточнил он.
По его словам, в районе боевых действий они проигрывают и отступают, поэтому злобу и ненависть вымещают на мирных гражданах. -0-
