Депутат сравнил атаку ВСУ на Новороссийск с нападением бешеных волков
Депутат сравнил атаку ВСУ на Новороссийск с нападением бешеных волков - РИА Новости, 24.09.2025
Депутат сравнил атаку ВСУ на Новороссийск с нападением бешеных волков
Атака киевского режима на Новороссийск схожа с поведением зараженных бешенством волков, которые нападают на мирных жителей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T16:40:00+03:00
2025-09-24T16:40:00+03:00
2025-09-24T18:52:00+03:00
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен - РИА Новости, Юлия Насулина. Атака киевского режима на Новороссийск схожа с поведением зараженных бешенством волков, которые нападают на мирных жителей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. По последней информации оперштаба региона, пострадали шесть человек, еще двое погибли. "Это бесчеловечная жестокость со стороны Зеленского и его команды по отношению к нашим мирным гражданам", - сказал Водолацкий, добавив, что удары наносятся по объектам социальной инфраструктуры, чтобы запугать население. "Задача сегодня та, что поставил наш президент - максимально быстро создать санитарную зону вокруг России от Украины. Это то, чем занимаются наши военные", - сказал он. Депутат напомнил, что санитарная зона создается тогда, когда в лесах попадаются бешеные волки, которые нападают на мирных граждан. "Вот сегодня укрофашисты - это те же самые зараженные бешенством волки, которые видят одну цель - мирных граждан", - уточнил он. По его словам, в районе боевых действий они проигрывают и отступают, поэтому злобу и ненависть вымещают на мирных гражданах. -0-
Депутат сравнил атаку ВСУ на Новороссийск с нападением бешеных волков
Водолацкий: атака ВСУ на Новороссийск схожа с поведением бешеных волков