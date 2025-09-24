https://ria.ru/20250924/noskov-2044012891.html
Суд продлил задержание гендиректора "дочки" "Облкоммунэнерго"
Суд продлил задержание гендиректора "дочки" "Облкоммунэнерго" - РИА Новости, 24.09.2025
Суд продлил задержание гендиректора "дочки" "Облкоммунэнерго"
Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге продлил задержание на 72 часа для исполняющего обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания"... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T14:12:00+03:00
2025-09-24T14:12:00+03:00
2025-09-24T14:12:00+03:00
происшествия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге продлил задержание на 72 часа для исполняющего обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК", "дочка" "Облкоммунэнерго") Артема Носкова, подозреваемого в мошенничестве, совершенном группой и в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. О продлении срока задержания на 72 часа просил прокурор для того, чтобы предоставить доказательства, что подозреваемый может скрыться от следствия. "Ходатайство прокурора удовлетворить ", – сказала судья. Заседание по Носкову теперь продолжится 26 сентября. Своей вины он не признает.
https://ria.ru/20250923/ivanovo-2043842377.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_d8470ba0978c3435ca65d017d6958f7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Суд продлил задержание гендиректора "дочки" "Облкоммунэнерго"
Суд в Екатеринбурге продлил задержание гендиректора "ОТСК" Носкова на 72 часа
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге продлил задержание на 72 часа для исполняющего обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК", "дочка" "Облкоммунэнерго") Артема Носкова, подозреваемого в мошенничестве, совершенном группой и в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
О продлении срока задержания на 72 часа просил прокурор для того, чтобы предоставить доказательства, что подозреваемый может скрыться от следствия.
"Ходатайство прокурора удовлетворить ", – сказала судья.
Заседание по Носкову теперь продолжится 26 сентября. Своей вины он не признает.