Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил задержание гендиректора "дочки" "Облкоммунэнерго" - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/noskov-2044012891.html
Суд продлил задержание гендиректора "дочки" "Облкоммунэнерго"
Суд продлил задержание гендиректора "дочки" "Облкоммунэнерго" - РИА Новости, 24.09.2025
Суд продлил задержание гендиректора "дочки" "Облкоммунэнерго"
Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге продлил задержание на 72 часа для исполняющего обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания"... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T14:12:00+03:00
2025-09-24T14:12:00+03:00
происшествия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_0:216:3067:1941_1920x0_80_0_0_aa0bd5bb327ab025d03dc3c0a546e7fb.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге продлил задержание на 72 часа для исполняющего обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК", "дочка" "Облкоммунэнерго") Артема Носкова, подозреваемого в мошенничестве, совершенном группой и в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. О продлении срока задержания на 72 часа просил прокурор для того, чтобы предоставить доказательства, что подозреваемый может скрыться от следствия. "Ходатайство прокурора удовлетворить ", – сказала судья. Заседание по Носкову теперь продолжится 26 сентября. Своей вины он не признает.
https://ria.ru/20250923/ivanovo-2043842377.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939158001_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_d8470ba0978c3435ca65d017d6958f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
Суд продлил задержание гендиректора "дочки" "Облкоммунэнерго"

Суд в Екатеринбурге продлил задержание гендиректора "ОТСК" Носкова на 72 часа

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге продлил задержание на 72 часа для исполняющего обязанности гендиректора АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК", "дочка" "Облкоммунэнерго") Артема Носкова, подозреваемого в мошенничестве, совершенном группой и в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
О продлении срока задержания на 72 часа просил прокурор для того, чтобы предоставить доказательства, что подозреваемый может скрыться от следствия.
"Ходатайство прокурора удовлетворить ", – сказала судья.
Заседание по Носкову теперь продолжится 26 сентября. Своей вины он не признает.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
В Ивановской области задержали лидера экстремистской организации
23 сентября, 19:53
 
ПроисшествияЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала