Премьер Норвегии не согласился с заявлениями Трампа - РИА Новости, 24.09.2025
01:22 24.09.2025
Премьер Норвегии не согласился с заявлениями Трампа
Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что он категорически не согласен с рядом заявлений президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что он категорически не согласен с рядом заявлений президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН. Во вторник Трамп с трибуны ГА ООН рассказал, что получил от Всемирной организации две вещи: неработающие телесуфлер и эскалатор. Американский лидер также назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью всех времён. "Он сказал целый ряд заявлений, от которых я дистанцируюсь, а также мнений и выражений, с которыми я категорически не согласен... Я считаю, что нападки на ООН ошибочны", - заявил Стёре в интервью норвежской телерадиокомпании NRK. В частности, норвежский премьер выразил своё несогласие с заявлением Трампа о том, что глобального потепления в мире на самом деле не существует.
2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что он категорически не согласен с рядом заявлений президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН.
Во вторник Трамп с трибуны ГА ООН рассказал, что получил от Всемирной организации две вещи: неработающие телесуфлер и эскалатор. Американский лидер также назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью всех времён.
"Он сказал целый ряд заявлений, от которых я дистанцируюсь, а также мнений и выражений, с которыми я категорически не согласен... Я считаю, что нападки на ООН ошибочны", - заявил Стёре в интервью норвежской телерадиокомпании NRK.
В частности, норвежский премьер выразил своё несогласие с заявлением Трампа о том, что глобального потепления в мире на самом деле не существует.
