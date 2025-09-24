https://ria.ru/20250924/norvegiya-2043877697.html
Премьер Норвегии не согласился с заявлениями Трампа
Премьер Норвегии не согласился с заявлениями Трампа - РИА Новости, 24.09.2025
Премьер Норвегии не согласился с заявлениями Трампа
Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что он категорически не согласен с рядом заявлений президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что он категорически не согласен с рядом заявлений президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН. Во вторник Трамп с трибуны ГА ООН рассказал, что получил от Всемирной организации две вещи: неработающие телесуфлер и эскалатор. Американский лидер также назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью всех времён. "Он сказал целый ряд заявлений, от которых я дистанцируюсь, а также мнений и выражений, с которыми я категорически не согласен... Я считаю, что нападки на ООН ошибочны", - заявил Стёре в интервью норвежской телерадиокомпании NRK. В частности, норвежский премьер выразил своё несогласие с заявлением Трампа о том, что глобального потепления в мире на самом деле не существует.
Премьер Норвегии не согласился с заявлениями Трампа
