Премьер Норвегии не согласился с заявлениями Трампа

Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что он категорически не согласен с рядом заявлений президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН.

2025-09-24T01:22:00+03:00

в мире

норвегия

сша

дональд трамп

оон

генеральная ассамблея оон

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что он категорически не согласен с рядом заявлений президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН. Во вторник Трамп с трибуны ГА ООН рассказал, что получил от Всемирной организации две вещи: неработающие телесуфлер и эскалатор. Американский лидер также назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью всех времён. "Он сказал целый ряд заявлений, от которых я дистанцируюсь, а также мнений и выражений, с которыми я категорически не согласен... Я считаю, что нападки на ООН ошибочны", - заявил Стёре в интервью норвежской телерадиокомпании NRK. В частности, норвежский премьер выразил своё несогласие с заявлением Трампа о том, что глобального потепления в мире на самом деле не существует.

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

Дарья Буймова

