Восемь НКО Сургутского района получили 14,8 млн руб на реализацию проектов
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
16:32 24.09.2025
Восемь НКО Сургутского района получили 14,8 млн руб на реализацию проектов
СУРГУТ, 24 сен – РИА Новости. Восемь некоммерческих организаций Сургутского района Югры получили 14,8 миллиона рублей на реализацию социальных проектов в рамках первого конкурса "Грант Губернатора для СО НКО 2025 года", сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "По итогам первого конкурса "Грант Губернатора для СО НКО 2025 года" восемь районных некоммерческих организаций при поддержке Ресурсного информационного центра получили рекордные 14,8 миллионов рублей. Всего на конкурс поступило 209 заявок со всей Югры", - написал Трубецкой на своем Telegram-канале. По словам главы муниципалитета, были поддержаны проекты социально значимого характера. Одним из значимых проектов стал проект активистов РОО "СВОи из Югры" по открытию цеха "СВОй швейных цех" в Белом Яре для пошива 1200 комплектов госпитально-адаптивной одежды для раненых участников специальной военной операции. На эти цели выделено 4,7 миллионов рублей. Еще один проект по социализации ветеранов СВО был поддержан от АНО "Острогъ". Организация планирует открыть "Центр историко-технического творчества" с 3D-принтерами. Как отметил Трубецкой, этот проект является продолжением уже реализованного. Сумма гранта – 2,6 миллионов рублей. АНО "Центр парламентаризма" займется улучшением психологического здоровья жен и вдов участников СВО в рамках проекта "Эвтюмия: жизнь в гармонии с собой", получив грант в размере 500 тысяч рублей. АНО "Центр инновационного предпринимательства" получит 2,4 миллионов рублей на создание платформы "ПроНавык" с программами развития проектных компетенций. АНО "Югорский советникъ" получил 3 миллиона рублей на повышение грамотности председателей гаражно-строительных кооперативов. Организация МОО "Флагман" получит 700 тысяч рублей на проект "Внуки Победителей, будущее России", который направлен на снижение подростковой преступности. Ещё по 500 тысяч рублей получили АНО "Сила мысли" на создание интеллектуальных игр и РОО "Зов Родины" на проект по социализации заключенных "По ЗОВу сердца", уточнил глава муниципалитета.
© Фото : Андрей Трубецкой/Telegram Сургутский район
 Сургутский район - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : Андрей Трубецкой/Telegram
Сургутский район. Архивное фото
СУРГУТ, 24 сен – РИА Новости. Восемь некоммерческих организаций Сургутского района Югры получили 14,8 миллиона рублей на реализацию социальных проектов в рамках первого конкурса "Грант Губернатора для СО НКО 2025 года", сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"По итогам первого конкурса "Грант Губернатора для СО НКО 2025 года" восемь районных некоммерческих организаций при поддержке Ресурсного информационного центра получили рекордные 14,8 миллионов рублей. Всего на конкурс поступило 209 заявок со всей Югры", - написал Трубецкой на своем Telegram-канале.
По словам главы муниципалитета, были поддержаны проекты социально значимого характера. Одним из значимых проектов стал проект активистов РОО "СВОи из Югры" по открытию цеха "СВОй швейных цех" в Белом Яре для пошива 1200 комплектов госпитально-адаптивной одежды для раненых участников специальной военной операции. На эти цели выделено 4,7 миллионов рублей.
Еще один проект по социализации ветеранов СВО был поддержан от АНО "Острогъ". Организация планирует открыть "Центр историко-технического творчества" с 3D-принтерами. Как отметил Трубецкой, этот проект является продолжением уже реализованного. Сумма гранта – 2,6 миллионов рублей. АНО "Центр парламентаризма" займется улучшением психологического здоровья жен и вдов участников СВО в рамках проекта "Эвтюмия: жизнь в гармонии с собой", получив грант в размере 500 тысяч рублей.
АНО "Центр инновационного предпринимательства" получит 2,4 миллионов рублей на создание платформы "ПроНавык" с программами развития проектных компетенций. АНО "Югорский советникъ" получил 3 миллиона рублей на повышение грамотности председателей гаражно-строительных кооперативов.
Организация МОО "Флагман" получит 700 тысяч рублей на проект "Внуки Победителей, будущее России", который направлен на снижение подростковой преступности. Ещё по 500 тысяч рублей получили АНО "Сила мысли" на создание интеллектуальных игр и РОО "Зов Родины" на проект по социализации заключенных "По ЗОВу сердца", уточнил глава муниципалитета.
