На Западе раскрыли абсурдную деталь политики ЕС против России

На Западе раскрыли абсурдную деталь политики ЕС против России

Абсурдность санкций, вводимых Евросоюзом, особенно заметна в энергетическом секторе, пишет издание Unherd. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Абсурдность санкций, вводимых Евросоюзом, особенно заметна в энергетическом секторе, пишет издание Unherd."Самая абсурдная деталь санкционного режима ЕС — тот факт, что европейские страны косвенно продолжают импортировать большие объемы российской нефти", — заявляет издание.Unherd отмечает, что вместо того, чтобы покупать как раньше нефть напрямую у России по выгодной цене, ЕС приобретает ее у Индии и Турции. Эти страны импортируют сырье, перерабатывают его и перепродают Европе с наценкой.За первые шесть месяцев 2025 года ЕС и Турция импортировали из Индии 2,4 млн тонн нефтепродуктов. По оценкам, две трети этого объема были получены из российской нефти. Автор статьи указывает, что фактически ЕС и Турция переплатили около 1,5 миллиарда евро за нефть, которая остается российской во всем, кроме названия.Кроме того, Европа платит больше за сжиженный природный газ, заменяя им российский трубопроводный. В итоге союз "дважды выстрелил себе в ногу": сначала отказался от российского газа, затем — от прямых поставок российской нефти.Последствия этих решений тяжелые: Европа переживает третий год стагнации. Германия столкнулась с деиндустриализацией: только за последние недели страна потеряла 125 тысяч рабочих мест в промышленности.Российские официальные лица не раз отмечали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от российских энергоресурсов, поскольку таким образом он загоняет себя в еще большую зависимость, вызванную высокими ценами. В Москве подчеркивали: страны, отказавшиеся от прямых закупок российской нефти, все равно продолжают покупать российские уголь, нефть и газ — только через посредников.

