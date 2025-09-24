Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли абсурдную деталь политики ЕС против России - РИА Новости, 24.09.2025
19:02 24.09.2025
На Западе раскрыли абсурдную деталь политики ЕС против России
Абсурдность санкций, вводимых Евросоюзом, особенно заметна в энергетическом секторе, пишет издание Unherd. РИА Новости, 24.09.2025
в мире
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Абсурдность санкций, вводимых Евросоюзом, особенно заметна в энергетическом секторе, пишет издание Unherd."Самая абсурдная деталь санкционного режима ЕС — тот факт, что европейские страны косвенно продолжают импортировать большие объемы российской нефти", — заявляет издание.Unherd отмечает, что вместо того, чтобы покупать как раньше нефть напрямую у России по выгодной цене, ЕС приобретает ее у Индии и Турции. Эти страны импортируют сырье, перерабатывают его и перепродают Европе с наценкой.За первые шесть месяцев 2025 года ЕС и Турция импортировали из Индии 2,4 млн тонн нефтепродуктов. По оценкам, две трети этого объема были получены из российской нефти. Автор статьи указывает, что фактически ЕС и Турция переплатили около 1,5 миллиарда евро за нефть, которая остается российской во всем, кроме названия.Кроме того, Европа платит больше за сжиженный природный газ, заменяя им российский трубопроводный. В итоге союз "дважды выстрелил себе в ногу": сначала отказался от российского газа, затем — от прямых поставок российской нефти.Последствия этих решений тяжелые: Европа переживает третий год стагнации. Германия столкнулась с деиндустриализацией: только за последние недели страна потеряла 125 тысяч рабочих мест в промышленности.Российские официальные лица не раз отмечали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от российских энергоресурсов, поскольку таким образом он загоняет себя в еще большую зависимость, вызванную высокими ценами. В Москве подчеркивали: страны, отказавшиеся от прямых закупок российской нефти, все равно продолжают покупать российские уголь, нефть и газ — только через посредников.
в мире, турция, европа, россия, евросоюз
В мире, Турция, Европа, Россия, Евросоюз
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Глава Европейского совета Антониу Кошта, Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Абсурдность санкций, вводимых Евросоюзом, особенно заметна в энергетическом секторе, пишет издание Unherd.
"Самая абсурдная деталь санкционного режима ЕС — тот факт, что европейские страны косвенно продолжают импортировать большие объемы российской нефти", — заявляет издание.
Unherd отмечает, что вместо того, чтобы покупать как раньше нефть напрямую у России по выгодной цене, ЕС приобретает ее у Индии и Турции. Эти страны импортируют сырье, перерабатывают его и перепродают Европе с наценкой.
За первые шесть месяцев 2025 года ЕС и Турция импортировали из Индии 2,4 млн тонн нефтепродуктов. По оценкам, две трети этого объема были получены из российской нефти. Автор статьи указывает, что фактически ЕС и Турция переплатили около 1,5 миллиарда евро за нефть, которая остается российской во всем, кроме названия.
Кроме того, Европа платит больше за сжиженный природный газ, заменяя им российский трубопроводный. В итоге союз "дважды выстрелил себе в ногу": сначала отказался от российского газа, затем — от прямых поставок российской нефти.
Последствия этих решений тяжелые: Европа переживает третий год стагнации. Германия столкнулась с деиндустриализацией: только за последние недели страна потеряла 125 тысяч рабочих мест в промышленности.
Российские официальные лица не раз отмечали, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от российских энергоресурсов, поскольку таким образом он загоняет себя в еще большую зависимость, вызванную высокими ценами. В Москве подчеркивали: страны, отказавшиеся от прямых закупок российской нефти, все равно продолжают покупать российские уголь, нефть и газ — только через посредников.
