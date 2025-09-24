https://ria.ru/20250924/neft-2044120877.html
Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель с начала сентября
Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель с начала сентября
Мировые цены на нефть ускорили рост до 2%, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 69 долларов впервые с начала сентября, следует из данных торгов. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост до 2%, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 69 долларов впервые с начала сентября, следует из данных торгов. По состоянию на 18.48 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,1% относительно предыдущего закрытия - до 69,05 доллара за баррель. Показатель впервые с 3 сентября поднялся выше 69 долларов. Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,21% - до 64,81 доллара.
