Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель с начала сентября

Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель с начала сентября

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост до 2%, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 69 долларов впервые с начала сентября, следует из данных торгов. По состоянию на 18.48 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,1% относительно предыдущего закрытия - до 69,05 доллара за баррель. Показатель впервые с 3 сентября поднялся выше 69 долларов. Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,21% - до 64,81 доллара.

экономика, brent, wti (нефть)