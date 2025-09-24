Рейтинг@Mail.ru
Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель с начала сентября
18:52 24.09.2025
Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель с начала сентября
Мировые цены на нефть ускорили рост до 2%, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 69 долларов впервые с начала сентября, следует из данных торгов. РИА Новости, 24.09.2025
экономика
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост до 2%, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 69 долларов впервые с начала сентября, следует из данных торгов. По состоянию на 18.48 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,1% относительно предыдущего закрытия - до 69,05 доллара за баррель. Показатель впервые с 3 сентября поднялся выше 69 долларов. Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,21% - до 64,81 доллара.
Новости
ru-RU
экономика, brent, wti (нефть)
Экономика, Brent, WTI (нефть)
Цена нефти Brent поднялась выше 69 долларов за баррель с начала сентября

Стоимость барреля Brent поднялась выше 69 долларов впервые с 3 сентября

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост до 2%, стоимость барреля марки Brent поднялась выше 69 долларов впервые с начала сентября, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.48 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,1% относительно предыдущего закрытия - до 69,05 доллара за баррель. Показатель впервые с 3 сентября поднялся выше 69 долларов. Ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 2,21% - до 64,81 доллара.
МЭР заложило в прогноз сокращение дисконта экспортной цены на нефть
