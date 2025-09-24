https://ria.ru/20250924/neft-2044059284.html

МЭР заложило в прогноз сокращение дисконта экспортной цены на нефть

МЭР заложило в прогноз сокращение дисконта экспортной цены на нефть - РИА Новости, 24.09.2025

МЭР заложило в прогноз сокращение дисконта экспортной цены на нефть

Минэкономразвития РФ закладывает в макропрогноз на 2026-2028 годы постепенное сокращение дисконта российской экспортной цены на нефть, заявил министр... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T15:59:00+03:00

2025-09-24T15:59:00+03:00

2025-09-24T15:59:00+03:00

экономика

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038027317_0:0:2846:1602_1920x0_80_0_0_22a2fdedb09e754f26f8c4f6b0da01c8.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ закладывает в макропрогноз на 2026-2028 годы постепенное сокращение дисконта российской экспортной цены на нефть, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "Закладываем (в макропрогноз - ред.) постепенное сокращение дисконта российской экспортной цены (с 12 долларов за баррель в 2025 году до 7 долларов в 2028)", - сказал Решетников, представляя в среду на заседании кабмина макропрогноз на 2026-2028 годы.

https://ria.ru/20250918/tramp-2042845691.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)