МЭР заложило в прогноз сокращение дисконта экспортной цены на нефть - РИА Новости, 24.09.2025
15:59 24.09.2025
МЭР заложило в прогноз сокращение дисконта экспортной цены на нефть
МЭР заложило в прогноз сокращение дисконта экспортной цены на нефть
экономика
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ закладывает в макропрогноз на 2026-2028 годы постепенное сокращение дисконта российской экспортной цены на нефть, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "Закладываем (в макропрогноз - ред.) постепенное сокращение дисконта российской экспортной цены (с 12 долларов за баррель в 2025 году до 7 долларов в 2028)", - сказал Решетников, представляя в среду на заседании кабмина макропрогноз на 2026-2028 годы.
экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ закладывает в макропрогноз на 2026-2028 годы постепенное сокращение дисконта российской экспортной цены на нефть, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Закладываем (в макропрогноз - ред.) постепенное сокращение дисконта российской экспортной цены (с 12 долларов за баррель в 2025 году до 7 долларов в 2028)", - сказал Решетников, представляя в среду на заседании кабмина макропрогноз на 2026-2028 годы.
