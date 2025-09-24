https://ria.ru/20250924/neft-2044059284.html
МЭР заложило в прогноз сокращение дисконта экспортной цены на нефть
МЭР заложило в прогноз сокращение дисконта экспортной цены на нефть - РИА Новости, 24.09.2025
МЭР заложило в прогноз сокращение дисконта экспортной цены на нефть
Минэкономразвития РФ закладывает в макропрогноз на 2026-2028 годы постепенное сокращение дисконта российской экспортной цены на нефть, заявил министр... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ закладывает в макропрогноз на 2026-2028 годы постепенное сокращение дисконта российской экспортной цены на нефть, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "Закладываем (в макропрогноз - ред.) постепенное сокращение дисконта российской экспортной цены (с 12 долларов за баррель в 2025 году до 7 долларов в 2028)", - сказал Решетников, представляя в среду на заседании кабмина макропрогноз на 2026-2028 годы.
россия
