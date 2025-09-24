https://ria.ru/20250924/nds-2043911165.html

Минфин предложил пересмотреть размер НДС

2025-09-24T09:01:00+03:00

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минфин РФ предложил пересмотреть НДС с нынешних 20% до 22%, сохранив льготную ставку в 10% для социально значимых товаров, проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс РФ, которые в случае принятия должны заработать с 1 января 2026 года, внесен в правительство в рамках бюджетного пакета, сообщает министерство. "Пересмотр стандартной ставки НДС на 2 процентных пункта (с 20% до 22%). При этом льготная ставка 10% сохраняется для всех социально значимых товаров – продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей и другие" - говорится в сообщении. Сейчас базовая ставка НДС в 20% применяется в России по умолчанию ко всем операциям, если нет льгот. Льготная ставка 10% действует в отношении многих продовольственных и детских товаров, лекарств, изданий периодической печати, книг, а также в отношении племенных сельскохозяйственных животных.

россия

2025

Новости

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)