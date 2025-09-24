Рейтинг@Mail.ru
Навроцкий назвал число украинских беженцев в Польше
08:45 24.09.2025 (обновлено: 11:54 24.09.2025)
Навроцкий назвал число украинских беженцев в Польше
В Польше осталось около миллиона беженцев с Украины, заявил президент Польши Кароль Навроцкий, выступая на заседании Генассамблеи ООН. РИА Новости, 24.09.2025
ВАРШАВА, 24 сен – РИА Новости. В Польше осталось около миллиона беженцев с Украины, заявил президент Польши Кароль Навроцкий, выступая на заседании Генассамблеи ООН. После начала специальной военной операции РФ в Польшу, согласно различным оценкам, прибыли от 2 до 3 миллионов беженцев с Украины. "Польские мужчины и женщины продемонстрировали солидарность с Украинской нацией. Мы открыли свои сердца, границы, открыли наши дома. Мы предоставили материальную, финансовую, военную помощь и дипломатическую тоже. Сегодня миллион украинских беженцев живут в Польше", - сказал Навроцкий. Практически сразу после начала специальной военной операции в Польше предоставили гражданам Украины право законно находиться на территории республики, право на работу, а также различные социальные пособия и доступ к системе здравоохранения. Однако в первой половине сентября сейм Польши принял закон, лишающий неработающих граждан Украины социальных выплат.
Президент Польши Кароль Навроцкий во время выступления на заседании Генассамблеи ООН. 23 сентября 2025
Президент Польши Кароль Навроцкий во время выступления на заседании Генассамблеи ООН. 23 сентября 2025
ВАРШАВА, 24 сен – РИА Новости. В Польше осталось около миллиона беженцев с Украины, заявил президент Польши Кароль Навроцкий, выступая на заседании Генассамблеи ООН.
После начала специальной военной операции РФ в Польшу, согласно различным оценкам, прибыли от 2 до 3 миллионов беженцев с Украины.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Глава МИД Польши предложил обдумать бесполетную зону над Украиной
15 сентября, 00:45
"Польские мужчины и женщины продемонстрировали солидарность с Украинской нацией. Мы открыли свои сердца, границы, открыли наши дома. Мы предоставили материальную, финансовую, военную помощь и дипломатическую тоже. Сегодня миллион украинских беженцев живут в Польше", - сказал Навроцкий.
Практически сразу после начала специальной военной операции в Польше предоставили гражданам Украины право законно находиться на территории республики, право на работу, а также различные социальные пособия и доступ к системе здравоохранения. Однако в первой половине сентября сейм Польши принял закон, лишающий неработающих граждан Украины социальных выплат.
Фото БПЛА, опубликованное польскими СМИ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
СМИ сообщили о панике на Украине из-за инцидента в Польше
12 сентября, 13:35
 
