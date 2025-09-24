https://ria.ru/20250924/navrotskiy-2043909330.html

Навроцкий назвал число украинских беженцев в Польше

Навроцкий назвал число украинских беженцев в Польше - РИА Новости, 24.09.2025

Навроцкий назвал число украинских беженцев в Польше

В Польше осталось около миллиона беженцев с Украины, заявил президент Польши Кароль Навроцкий, выступая на заседании Генассамблеи ООН. РИА Новости, 24.09.2025

ВАРШАВА, 24 сен – РИА Новости. В Польше осталось около миллиона беженцев с Украины, заявил президент Польши Кароль Навроцкий, выступая на заседании Генассамблеи ООН. После начала специальной военной операции РФ в Польшу, согласно различным оценкам, прибыли от 2 до 3 миллионов беженцев с Украины. "Польские мужчины и женщины продемонстрировали солидарность с Украинской нацией. Мы открыли свои сердца, границы, открыли наши дома. Мы предоставили материальную, финансовую, военную помощь и дипломатическую тоже. Сегодня миллион украинских беженцев живут в Польше", - сказал Навроцкий. Практически сразу после начала специальной военной операции в Польше предоставили гражданам Украины право законно находиться на территории республики, право на работу, а также различные социальные пособия и доступ к системе здравоохранения. Однако в первой половине сентября сейм Польши принял закон, лишающий неработающих граждан Украины социальных выплат.

