Рейтинг@Mail.ru
Ученые получили "невозможную" молекулу, предсказанную в прошлом веке - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 24.09.2025 (обновлено: 09:55 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/nauka-2043706801.html
Ученые получили "невозможную" молекулу, предсказанную в прошлом веке
Ученые получили "невозможную" молекулу, предсказанную в прошлом веке - РИА Новости, 24.09.2025
Ученые получили "невозможную" молекулу, предсказанную в прошлом веке
Молекулу-нарушителя химических правил получили ученые Самарского университета в составе международного научного коллектива. Ее присутствие в космическом... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T09:00:00+03:00
2025-09-24T09:55:00+03:00
наука
наука
университетская наука
китай
сша
самарский университет
nature communications
коронавирус covid-19
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043706116_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_c012508507bcae26e14c3322862f8a34.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Молекулу-нарушителя химических правил получили ученые Самарского университета в составе международного научного коллектива. Ее присутствие в космическом пространстве предположили более ста лет назад, однако до сих пор подтверждения существования этого вещества не было. Результаты представлены в Nature Communications.Возможность существования неуловимой молекулы метантетраола — С(ОН)4 — была предсказана химиками более ста лет назад, несмотря на ее "невозможную" структуру. Согласно классическим химическим законам, такое строение слишком неустойчиво. Оно должно мгновенно разрушаться, распадаясь на воду и другие вещества, рассказали ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.Специалисты вуза совместно с коллегами из Китая и США впервые доказали, что метантетраол существует как с теоретической точки зрения, так и с практической – неуловимая молекула была зарегистрирована лабораторным оборудованием при формировании модельных космических льдов.&quot;Вещества с углеродным каркасом и множеством ОН-групп широко используются как экологичные растворители или компоненты адгезивных материалов в промышленности. Все они — более сложные по структуре &quot;родственники&quot; метантетраола, а вот простейшего &quot;предка&quot; никто никогда не видел. Мы не только обнаружили и получили эту неуловимую молекулу, но и поняли, в каких условиях она может существовать&quot;, — добавил младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории &quot;Физика и химия горения&quot; Самарского университета Анатолий Николаев.Ученый уточнил, что именно космос богат атомами всех составляющих молекулу атомов, которые могут выстроиться в метантетраол при низкой температуре под воздействием жесткого излучения. В лабораторных экспериментах вещество "проявляется" в вакууме при действии высоких по энергии ультрафиолетовых лучей и температуре около -120ºС на смесь углекислого газа и воды."Мы воссоздали космические льды в лаборатории и нашли эту строго симметричную структуру. Из-за своего строения она может быть найдена в "полноразмерном" космосе только с помощью инфракрасного излучения, а современное оборудование работает в микроволновом диапазоне. Возможно, в будущем появится инструмент, который позволит "проявить" метантетраол вокруг нас", — добавил Николаев.Такая противоречащая классической химии молекула ставит новые вопросы перед ученым сообществом, поскольку подвергает сомнению одно из основных правил современной науки про устойчивость структуры органической молекулы, подчеркнул специалист. Специалисты продолжат поиск веществ, "противоречащих здравому смыслу", в модельных космических условиях.
https://ria.ru/20241002/nauka-1975732155.html
https://ria.ru/20250806/nauka-2032795383.html
китай
сша
россия
самара
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043706116_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_eeb1e2c143f5897d1e80be68bb2cbed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, китай, сша, самарский университет, nature communications, коронавирус covid-19, россия, самара, химия, космос, космос - риа наука
Наука, Наука, Университетская наука, Китай, США, Самарский университет, Nature Communications, Коронавирус COVID-19, Россия, Самара, Химия, Космос, Космос - РИА Наука

Ученые получили "невозможную" молекулу, предсказанную в прошлом веке

© Getty Images / dima_zelГалактика
Галактика - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Getty Images / dima_zel
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Молекулу-нарушителя химических правил получили ученые Самарского университета в составе международного научного коллектива. Ее присутствие в космическом пространстве предположили более ста лет назад, однако до сих пор подтверждения существования этого вещества не было. Результаты представлены в Nature Communications.
Возможность существования неуловимой молекулы метантетраола — С(ОН)4 — была предсказана химиками более ста лет назад, несмотря на ее "невозможную" структуру. Согласно классическим химическим законам, такое строение слишком неустойчиво. Оно должно мгновенно разрушаться, распадаясь на воду и другие вещества, рассказали ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.
Космические облака - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Ученые сделали новый шаг к разгадке происхождения жизни
2 октября 2024, 07:00
Специалисты вуза совместно с коллегами из Китая и США впервые доказали, что метантетраол существует как с теоретической точки зрения, так и с практической – неуловимая молекула была зарегистрирована лабораторным оборудованием при формировании модельных космических льдов.
«

"Вещества с углеродным каркасом и множеством ОН-групп широко используются как экологичные растворители или компоненты адгезивных материалов в промышленности. Все они — более сложные по структуре "родственники" метантетраола, а вот простейшего "предка" никто никогда не видел. Мы не только обнаружили и получили эту неуловимую молекулу, но и поняли, в каких условиях она может существовать", — добавил младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Физика и химия горения" Самарского университета Анатолий Николаев.

Ученый уточнил, что именно космос богат атомами всех составляющих молекулу атомов, которые могут выстроиться в метантетраол при низкой температуре под воздействием жесткого излучения. В лабораторных экспериментах вещество "проявляется" в вакууме при действии высоких по энергии ультрафиолетовых лучей и температуре около -120ºС на смесь углекислого газа и воды.
В лаборатории биофотоники СФУ изучаются свойства люминесцентных материалов - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Сибири предложили молекулу-шпиона для проверки лекарств
6 августа, 07:00
"Мы воссоздали космические льды в лаборатории и нашли эту строго симметричную структуру. Из-за своего строения она может быть найдена в "полноразмерном" космосе только с помощью инфракрасного излучения, а современное оборудование работает в микроволновом диапазоне. Возможно, в будущем появится инструмент, который позволит "проявить" метантетраол вокруг нас", — добавил Николаев.
Такая противоречащая классической химии молекула ставит новые вопросы перед ученым сообществом, поскольку подвергает сомнению одно из основных правил современной науки про устойчивость структуры органической молекулы, подчеркнул специалист. Специалисты продолжат поиск веществ, "противоречащих здравому смыслу", в модельных космических условиях.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаКитайСШАСамарский университетNature CommunicationsКоронавирус COVID-19РоссияСамараХимияКосмосКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала