Минфин рассказал о средствах, заложенных в бюджет на нацпроекты
Минфин рассказал о средствах, заложенных в бюджет на нацпроекты - РИА Новости, 24.09.2025
Минфин рассказал о средствах, заложенных в бюджет на нацпроекты
На нацпроекты в течение шести лет заложено почти в 2,6 раза больше средств, чем за предыдущую шестилетку, сообщила пресс-служба министерства финансов РФ.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. На нацпроекты в течение шести лет заложено почти в 2,6 раза больше средств, чем за предыдущую шестилетку, сообщила пресс-служба министерства финансов РФ. Там уточнили, что на мероприятия нацпроектов в течение шести лет предусматривается свыше 41 триллиона рублей бюджетных средств. "Это практически в 2,6 раза больше, чем за предыдущую шестилетку", - рассказали в ведомстве.
Минфин рассказал о средствах, заложенных в бюджет на нацпроекты
На нацпроекты в течение шести лет заложили более 41 трлн рублей