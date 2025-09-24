Рейтинг@Mail.ru
Минфин рассказал о средствах, заложенных в бюджет на нацпроекты - РИА Новости, 24.09.2025
09:22 24.09.2025
Минфин рассказал о средствах, заложенных в бюджет на нацпроекты
Минфин рассказал о средствах, заложенных в бюджет на нацпроекты - РИА Новости, 24.09.2025
Минфин рассказал о средствах, заложенных в бюджет на нацпроекты
На нацпроекты в течение шести лет заложено почти в 2,6 раза больше средств, чем за предыдущую шестилетку, сообщила пресс-служба министерства финансов РФ. РИА Новости, 24.09.2025
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. На нацпроекты в течение шести лет заложено почти в 2,6 раза больше средств, чем за предыдущую шестилетку, сообщила пресс-служба министерства финансов РФ. Там уточнили, что на мероприятия нацпроектов в течение шести лет предусматривается свыше 41 триллиона рублей бюджетных средств. "Это практически в 2,6 раза больше, чем за предыдущую шестилетку", - рассказали в ведомстве.
россия
экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Минфин рассказал о средствах, заложенных в бюджет на нацпроекты

На нацпроекты в течение шести лет заложили более 41 трлн рублей

Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. На нацпроекты в течение шести лет заложено почти в 2,6 раза больше средств, чем за предыдущую шестилетку, сообщила пресс-служба министерства финансов РФ.
Там уточнили, что на мероприятия нацпроектов в течение шести лет предусматривается свыше 41 триллиона рублей бюджетных средств.
"Это практически в 2,6 раза больше, чем за предыдущую шестилетку", - рассказали в ведомстве.
