Миинфин рассказал о средствах на проект "Продолжительная и активная жизнь"
Миинфин рассказал о средствах на проект "Продолжительная и активная жизнь" - РИА Новости, 24.09.2025
Миинфин рассказал о средствах на проект "Продолжительная и активная жизнь"
Более 900 миллиардов рублей заложено в проекте госбюджета на 2026-2028 годы на национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T09:29:00+03:00
2025-09-24T09:29:00+03:00
2025-09-24T09:29:00+03:00
россия
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 900 миллиардов рублей заложено в проекте госбюджета на 2026-2028 годы на национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", сообщили в пресс-службе Минфина РФ. "На реализацию национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в трехлетке предусмотрено более 900 миллиардов рублей", - рассказали в пресс-службе.
россия
