Миинфин рассказал о средствах на проект "Продолжительная и активная жизнь"

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 900 миллиардов рублей заложено в проекте госбюджета на 2026-2028 годы на национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", сообщили в пресс-службе Минфина РФ. "На реализацию национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в трехлетке предусмотрено более 900 миллиардов рублей", - рассказали в пресс-службе.

