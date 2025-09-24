Рейтинг@Mail.ru
Миинфин рассказал о средствах на проект "Продолжительная и активная жизнь" - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/natsproekt-2043916745.html
Миинфин рассказал о средствах на проект "Продолжительная и активная жизнь"
Миинфин рассказал о средствах на проект "Продолжительная и активная жизнь" - РИА Новости, 24.09.2025
Миинфин рассказал о средствах на проект "Продолжительная и активная жизнь"
Более 900 миллиардов рублей заложено в проекте госбюджета на 2026-2028 годы на национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T09:29:00+03:00
2025-09-24T09:29:00+03:00
россия
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44474/42/444744280_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_032a53dc665151074fe401700788a484.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 900 миллиардов рублей заложено в проекте госбюджета на 2026-2028 годы на национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", сообщили в пресс-службе Минфина РФ. "На реализацию национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в трехлетке предусмотрено более 900 миллиардов рублей", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250920/voz-2043135834.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44474/42/444744280_168:0:2833:1999_1920x0_80_0_0_1942667dd667fdf28daf9d35a3823c6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Миинфин рассказал о средствах на проект "Продолжительная и активная жизнь"

Минфин: на нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" заложено 900 млрд рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 900 миллиардов рублей заложено в проекте госбюджета на 2026-2028 годы на национальный проект "Продолжительная и активная жизнь", сообщили в пресс-службе Минфина РФ.
"На реализацию национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" в трехлетке предусмотрено более 900 миллиардов рублей", - рассказали в пресс-службе.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В ВОЗ оценили планы России по росту средней продолжительности жизни
20 сентября, 09:17
 
РоссияЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала