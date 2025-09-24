https://ria.ru/20250924/nato-2044156000.html

НАТО располагает механизмом для "превентивных" кибератак против России

НАТО располагает механизмом для "превентивных" кибератак против России - РИА Новости, 24.09.2025

НАТО располагает механизмом для "превентивных" кибератак против России

НАТО располагает механизмом для тайного проведения "превентивных" кибератак против РФ, с таким утверждением выступил начальник штаба центра передового опыта в... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T22:52:00+03:00

2025-09-24T22:52:00+03:00

2025-09-24T22:52:00+03:00

в мире

россия

эстония

республика карелия

дональд трамп

дмитрий песков

нато

миг-31

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. НАТО располагает механизмом для тайного проведения "превентивных" кибератак против РФ, с таким утверждением выступил начальник штаба центра передового опыта в сфере кибербезопасности альянса в Эстонии подполковник Кристоф Кюн. Согласно публикации Times, заявление о наличии у альянса механизма для проведения подобных операций было сделано Кюном на фоне бездоказательных обвинений в адрес России в нарушении воздушного пространства стран НАТО. "НАТО может поднять руку и сказать: "Эй, мы хотим, чтобы было кое-что сделано". А затем страна может поднять свою руку и сказать: "Да, мы об этом позаботимся. Не спрашивайте, как", - приводит издание слова эстонского военного. По мнению издания, подобный вариант действий может оказаться более привлекательным для стран НАТО, чем удары по российским самолетам в случае нарушения воздушного пространства. Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолётам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что Россия слышит экзальтированные истерики по поводу якобы вторжения летчиков РФ в чье-то воздушное пространство, доказательств этому нет.

https://ria.ru/20250919/nato-2043089440.html

https://ria.ru/20250923/nato-2043763558.html

россия

эстония

республика карелия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, эстония, республика карелия, дональд трамп, дмитрий песков, нато, миг-31