НАТО располагает механизмом для "превентивных" кибератак против России
Подполковник Кюн: НАТО может тайно проводить кибератаки против России
Флаг НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. НАТО располагает механизмом для тайного проведения "превентивных" кибератак против РФ, с таким утверждением выступил начальник штаба центра передового опыта в сфере кибербезопасности альянса в Эстонии подполковник Кристоф Кюн.
НАТО обвинила Россию в якобы нарушении воздушного пространства Эстонии
19 сентября, 20:58
"НАТО может поднять руку и сказать: "Эй, мы хотим, чтобы было кое-что сделано". А затем страна может поднять свою руку и сказать: "Да, мы об этом позаботимся. Не спрашивайте, как", - приводит издание слова эстонского военного.
По мнению издания, подобный вариант действий может оказаться более привлекательным для стран НАТО, чем удары по российским самолетам в случае нарушения воздушного пространства.
Эстония ранее бездоказательно заявила о якобы нарушении своего воздушного пространства. Минобороны РФ сообщало, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что страны НАТО должны открывать огонь по российским самолётам в случае их вторжения в воздушное пространство альянса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что Россия слышит экзальтированные истерики по поводу якобы вторжения летчиков РФ в чье-то воздушное пространство, доказательств этому нет.
НАТО возложила на Россию ответственность за инциденты с БПЛА в Европе
23 сентября, 15:07