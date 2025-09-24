https://ria.ru/20250924/nato-2044060542.html
В НАТО считают, что ВСУ с помощью США не улучшили позиции, пишут СМИ
В НАТО считают, что ВСУ с помощью США не улучшили позиции, пишут СМИ
2025-09-24T16:03:00+03:00
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Неназванный высокопоставленный офицер НАТО на фоне высказываний президента США Дональда Трампа в адрес России напомнил, что Украина и при более активной поддержке со стороны Вашингтона не смогла добиться успехов на поле боя, пишет газета New York Times. Во вторник после встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже сказал, что был удивлен этим заявлением. "Украина не смогла улучшить позиции, когда американская помощь... достигла пика, а Россия не сосредоточила более крупные силы", - говорится в публикации. Издание также указывает на то, что поставки Вашингтоном вооружения странам НАТО не тождественны возобновлению военной помощи Киеву на десятки миллиардов долларов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.
