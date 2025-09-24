Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, какой цели подчинено наступление ВС России в зоне СВО
24.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:10 24.09.2025
Эксперт рассказал, какой цели подчинено наступление ВС России в зоне СВО
Эксперт рассказал, какой цели подчинено наступление ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 24.09.2025
Эксперт рассказал, какой цели подчинено наступление ВС России в зоне СВО
Наступление российских войск в ходе специальной военной операции, сопровождающееся освобождением населенных пунктов и взятием под контроль новых территорий,... РИА Новости, 24.09.2025
Эксперт рассказал, какой цели подчинено наступление ВС России в зоне СВО

Коротченко: ВС России наступают на всех направлениях, чтобы вынудить ВСУ к миру

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Наступление российских войск в ходе специальной военной операции, сопровождающееся освобождением населенных пунктов и взятием под контроль новых территорий, основано на реальных расчетах и целеполагании командования Вооруженных сил РФ и подчинено главной цели - нанести критическое поражение противнику, чтобы вынудить его пойти на мирное соглашение на российских условиях, такое мнение выразил РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Российские Вооруженные силы в зоне спецоперации наступают практически на всех направлениях, заявил 17 сентября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Министерство обороны РФ сообщает о взятии под контроль различных населенных пунктов в зоне СВО. Во вторник Минобороны России сообщало, что ВС РФ заблокировали крупную группировку ВСУ в Купянске в Харьковской области.
Российское оборонное ведомство в среду рассказало о новых успехах в освобождении населенных пунктов в ходе СВО: "Южная" группировка войск продолжает уничтожать окруженные силы ВСУ в районе Клебан-Быкского водохранилища, около 80 из 800 боевиков ВСУ остались в окружении, а группировка "Запад" ведет зачистку населенного пункта Кировск в ДНР от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ.
"Логика действий российского военного командования основана на реальных расчетах и целеполагании. Давление, которое наши войска оказывают на противника по всей линии боевого соприкосновения, приводит к серии тактических успехов, которые складываются в стратегическую "копилку" грядущей победы. Ну а конфигурации, которые выстраиваются на тех или иных направлениях, имеют целью взять под контроль новые территории и освободить ключевые населенные пункты", - сказал Коротченко.
По его мнению, все это в конечном итоге должно оказать влияние на ход и результаты переговоров.
"Все это подчинено главной цели – достижению победы и нанесению критического поражения противнику, что в конечном счете должно вынудить его признать реалии на земле и пойти на тот формат переговоров и последующее подписание мирного соглашения, которое будет основано на российских условиях, в том числе на том меморандуме, который был передан украинской стороне в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле", - считает эксперт.
