Минфин назвал причину налоговых изменений

Предложенные Минфином РФ налоговые изменения, которые должны вступить в силу с 2026 года, направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности,... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T09:08:00+03:00

2025-09-24T09:08:00+03:00

2025-09-24T09:17:00+03:00

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Предложенные Минфином РФ налоговые изменения, которые должны вступить в силу с 2026 года, направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности, сообщает министерство. Минфин РФ в среду внес в правительство "бюджетный пакет" документов, включая проект бюджета на следующую трехлетку и поправки в бюджет текущего года. "В рамках бюджетного пакета предлагается внести отдельные изменения в Налоговый кодекс, направленные, в первую очередь, на финансирование обороны и безопасности", – говорится в сообщении.

россия

