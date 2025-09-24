https://ria.ru/20250924/nalogi-2043912252.html
Минфин назвал причину налоговых изменений
Минфин назвал причину налоговых изменений
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Предложенные Минфином РФ налоговые изменения, которые должны вступить в силу с 2026 года, направлены в первую очередь на финансирование обороны и безопасности, сообщает министерство. Минфин РФ в среду внес в правительство "бюджетный пакет" документов, включая проект бюджета на следующую трехлетку и поправки в бюджет текущего года. "В рамках бюджетного пакета предлагается внести отдельные изменения в Налоговый кодекс, направленные, в первую очередь, на финансирование обороны и безопасности", – говорится в сообщении.
