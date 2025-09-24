Рейтинг@Mail.ru
Компаньон судьи Момотова задолжал налоговой более 285 миллионов рублей
05:34 24.09.2025
Компаньон судьи Момотова задолжал налоговой более 285 миллионов рублей
Компаньон судьи Момотова задолжал налоговой более 285 миллионов рублей - РИА Новости, 24.09.2025
Компаньон судьи Момотова задолжал налоговой более 285 миллионов рублей
Компаньон судьи Виктора Момотова Андрей Марченко должал более 285,7 миллиона рублей налоговой, операции по счетам приостановлены, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Компаньон судьи Виктора Момотова Андрей Марченко должал более 285,7 миллиона рублей налоговой, операции по счетам приостановлены, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов и данными сервиса "БИР-Аналитик". Ранее источник, знакомый с материалами искового заявления Генпрокуратуры, сообщил РИА Новости, что надзорное ведомство направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц. Попытки местных властей оспорить незаконные действия пресекались Момотовым на уровне судов, которые во всех случаях занимали сторону краснодарского предпринимателя Андрея Марченко, говорится в иске. Кроме того, по информации источника, знакомого с исковым заявлением, Момотов и его компаньон Марченко взаимодействовали с двумя организаторами организованной преступной группировки "Покровские", оказывали им услуги. Как следует из карточки Марченко на сервисе "БИР-Аналитик", отрицательное сальдо по счетам его ИП превышает 285,7 миллиона рублей. Как следует из материалов судебных приставов, в 2024-2025 годах на Марченко завели восемь исполнительных производств, пять из которых касаются "взысканий налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных)" - они были возбуждены по акту межрегиональной инспекции ФНС. Предмет исполнения одного из восьми исполнительных производств - "взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации". Общая сумма, которая принудительно взыскивается с Марченко, составляет почти 283,5 миллиона рублей.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Компаньон судьи Виктора Момотова Андрей Марченко должал более 285,7 миллиона рублей налоговой, операции по счетам приостановлены, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов и данными сервиса "БИР-Аналитик".
Ранее источник, знакомый с материалами искового заявления Генпрокуратуры, сообщил РИА Новости, что надзорное ведомство направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц. Попытки местных властей оспорить незаконные действия пресекались Момотовым на уровне судов, которые во всех случаях занимали сторону краснодарского предпринимателя Андрея Марченко, говорится в иске.
Кроме того, по информации источника, знакомого с исковым заявлением, Момотов и его компаньон Марченко взаимодействовали с двумя организаторами организованной преступной группировки "Покровские", оказывали им услуги.
Как следует из карточки Марченко на сервисе "БИР-Аналитик", отрицательное сальдо по счетам его ИП превышает 285,7 миллиона рублей.
Как следует из материалов судебных приставов, в 2024-2025 годах на Марченко завели восемь исполнительных производств, пять из которых касаются "взысканий налогов и сборов, включая пени (кроме таможенных)" - они были возбуждены по акту межрегиональной инспекции ФНС.
Предмет исполнения одного из восьми исполнительных производств - "взыскания имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации". Общая сумма, которая принудительно взыскивается с Марченко, составляет почти 283,5 миллиона рублей.
