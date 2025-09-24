https://ria.ru/20250924/naemniki-2043893264.html

В ДНР рассказали об иностранных наемниках ВСУ на линии фронта

В ДНР рассказали об иностранных наемниках ВСУ на линии фронта - РИА Новости, 24.09.2025

В ДНР рассказали об иностранных наемниках ВСУ на линии фронта

Российские военные в ДНР отмечают участие иностранных наёмников на линии фронта, в том числе из Франции, Южной Кореи и стран Прибалтики, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2025

ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Российские военные в ДНР отмечают участие иностранных наёмников на линии фронта, в том числе из Франции, Южной Кореи и стран Прибалтики, сообщил РИА Новости командир штурмового взвода, группировки войск "Восток" с позывным "Якут-За". "Были наёмники из Франции. Как мы потом поняли, это, скорее всего, был французский иностранный легион. А так, встречаются поляки, прибалты. Преобладает Восточная Европа. Также встречаются темнокожие. С того года, с 2024-го, всё чаще и чаще. Именно темнокожие. С Южной Кореи был один, судя по нашивкам с флагом и внешности", — рассказал военнослужащий. Он отметил, что темнокожие бойцы также появляются всё чаще, а многие иностранцы остаются на передовой, потому что не успевают отойти из зоны боевых действий из-за стремительного продвижения российских сил.

