24.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 24.09.2025
Боец рассказал, какую символику используют наемники в рядах ВСУ
ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Среди иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, встречаются выходцы из Польши, при которых находили документы и нашивки с национальными флагами, у противника также фиксируется использование нацистской символики, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Восток" с позывным "Шилка". "Из наёмников видел польского происхождения — лежали тела, на одежде были польские флаги, нашивки. При них находились документы, подтверждающие происхождение. Встречалась и символика, нацистская символика у противника — в виде нашивок, шевронов. Попадались кресты Третьего рейха в виде татуировок на теле. Нацисты, просто нацисты", — рассказал военнослужащий. По его словам, подобные находки подтверждают, что идеология нацизма до сих пор используется среди тех, кто воюет на стороне киевского режима.
ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Среди иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, встречаются выходцы из Польши, при которых находили документы и нашивки с национальными флагами, у противника также фиксируется использование нацистской символики, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Восток" с позывным "Шилка".
"Из наёмников видел польского происхождения — лежали тела, на одежде были польские флаги, нашивки. При них находились документы, подтверждающие происхождение. Встречалась и символика, нацистская символика у противника — в виде нашивок, шевронов. Попадались кресты Третьего рейха в виде татуировок на теле. Нацисты, просто нацисты", — рассказал военнослужащий.
По его словам, подобные находки подтверждают, что идеология нацизма до сих пор используется среди тех, кто воюет на стороне киевского режима.
