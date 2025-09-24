https://ria.ru/20250924/naemniki-2043892825.html

Боец рассказал, какую символику используют наемники в рядах ВСУ

Боец рассказал, какую символику используют наемники в рядах ВСУ - РИА Новости, 24.09.2025

Боец рассказал, какую символику используют наемники в рядах ВСУ

Среди иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, встречаются выходцы из Польши, при которых находили документы и нашивки с национальными флагами, у... РИА Новости, 24.09.2025

ДОНЕЦК, 24 сен – РИА Новости. Среди иностранных наёмников, воюющих на стороне ВСУ, встречаются выходцы из Польши, при которых находили документы и нашивки с национальными флагами, у противника также фиксируется использование нацистской символики, сообщил РИА Новости боец группировки войск "Восток" с позывным "Шилка". "Из наёмников видел польского происхождения — лежали тела, на одежде были польские флаги, нашивки. При них находились документы, подтверждающие происхождение. Встречалась и символика, нацистская символика у противника — в виде нашивок, шевронов. Попадались кресты Третьего рейха в виде татуировок на теле. Нацисты, просто нацисты", — рассказал военнослужащий. По его словам, подобные находки подтверждают, что идеология нацизма до сих пор используется среди тех, кто воюет на стороне киевского режима.

польша

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Дарья Буймова

