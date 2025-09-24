Рейтинг@Mail.ru
Россия в августе нарастила импорт китайского мыла - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:23 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/mylo-2043885933.html
Россия в августе нарастила импорт китайского мыла
Россия в августе нарастила импорт китайского мыла - РИА Новости, 24.09.2025
Россия в августе нарастила импорт китайского мыла
Россия в августе этого года в месячном выражении более чем на четверть нарастила импорт китайского мыла - до 2,38 миллиона долларов, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T03:23:00+03:00
2025-09-24T03:23:00+03:00
экономика
китай
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020446966_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_da4904f848ae73ae3e3fd50285233b33.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия в августе этого года в месячном выражении более чем на четверть нарастила импорт китайского мыла - до 2,38 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайского статведомства. Россия увеличивает закупки мыла у Китая уже третий месяц подряд - августовские объемы в денежном выражении стали наиболее заметными с декабря прошлого года. При этом страна - не крупнейший его покупатель в Китае - в конце лета она потребила только 1,5% его экспорта. В целом Китай нарастил экспорт мыла на 4%, до 155,59 миллиона долларов. Его крупнейшими покупателями стали США (21%), Великобритания (11%) и Австралия (5%).
https://ria.ru/20250920/kartofel-2043216223.html
китай
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/02/2020446966_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_d01c24111c7ea3d661d164dda44e49cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия, сша
Экономика, Китай, Россия, США
Россия в августе нарастила импорт китайского мыла

Россия в августе нарастила импорт китайского мыла на четверть

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкПлатформы для железнодорожных контейнеров в китайском порту
Платформы для железнодорожных контейнеров в китайском порту - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Платформы для железнодорожных контейнеров в китайском порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия в августе этого года в месячном выражении более чем на четверть нарастила импорт китайского мыла - до 2,38 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайского статведомства.
Россия увеличивает закупки мыла у Китая уже третий месяц подряд - августовские объемы в денежном выражении стали наиболее заметными с декабря прошлого года.
При этом страна - не крупнейший его покупатель в Китае - в конце лета она потребила только 1,5% его экспорта.
В целом Китай нарастил экспорт мыла на 4%, до 155,59 миллиона долларов. Его крупнейшими покупателями стали США (21%), Великобритания (11%) и Австралия (5%).
Картофель в мешках - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Россия снизила ввоз картофеля из Китая
20 сентября, 17:49
 
ЭкономикаКитайРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала