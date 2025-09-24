https://ria.ru/20250924/mylo-2043885933.html
Россия в августе нарастила импорт китайского мыла
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия в августе этого года в месячном выражении более чем на четверть нарастила импорт китайского мыла - до 2,38 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив данные китайского статведомства. Россия увеличивает закупки мыла у Китая уже третий месяц подряд - августовские объемы в денежном выражении стали наиболее заметными с декабря прошлого года. При этом страна - не крупнейший его покупатель в Китае - в конце лета она потребила только 1,5% его экспорта. В целом Китай нарастил экспорт мыла на 4%, до 155,59 миллиона долларов. Его крупнейшими покупателями стали США (21%), Великобритания (11%) и Австралия (5%).
