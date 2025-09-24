https://ria.ru/20250924/mvd-2044021980.html
МВД выявило более 200 преступлений на объектах культуры и мемориалах
МВД выявило более 200 преступлений на объектах культуры и мемориалах - РИА Новости, 24.09.2025
МВД выявило более 200 преступлений на объектах культуры и мемориалах
Более 200 преступлений, связанных с уничтожением или повреждением объектов культурного наследия, воинских захоронений и других мемориальных сооружений, выявлено
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 200 преступлений, связанных с уничтожением или повреждением объектов культурного наследия, воинских захоронений и других мемориальных сооружений, выявлено в 2025 году, рассказал первый заместитель начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майор полиции Сергей Першенков. "Особое внимание уделяется недопущению противоправных посягательств на объекты культурного наследия, воинских захоронений и других мемориальных сооружений. Только в текущем году совместно с другими правоохранительными органами выявлено более 200 преступлений, связанных с уничтожением или повреждением объектов обозначенной категории", - сказал Першенков на заседании президиума Общественного совета при МВД в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
МВД выявило более 200 преступлений на объектах культуры и мемориалах
