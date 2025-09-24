Рейтинг@Mail.ru
МТС и партнеры запустили инклюзивный курс подготовки музейных сотрудников - 24.09.2025
18:25 24.09.2025
МТС и партнеры запустили инклюзивный курс подготовки музейных сотрудников
МТС и партнеры запустили инклюзивный курс подготовки музейных сотрудников
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. МТС и благотворительный фонд "Свет" начали отбор участников бесплатного инклюзивного проекта по обучению глухих музейных специалистов, который реализуется в сотрудничестве с ведущими музеями столицы на базе Государственной Третьяковской галереи, сообщает оператор.Проект объединил также ГМИИ имени А.С. Пушкина, Музей современного искусства "Гараж", Дом культуры "ГЭС–2", Музей криптографии, Центр "Зотов", Еврейский музей и центр толерантности, Музей русского импрессионизма.Участники проекта пройдут обучение для работы в музейной сфере в качестве экскурсоводов, медиаторов и организаторов просветительских программ. Курс даст возможность изучить современные музейные практики, развить навыки самопрезентации, жестового языка и работы с аудиторией, а также получить практический опыт в ведущих музеях Москвы.В конкурсе, который включает собеседования и командные активности, могут принять участие глухие граждане с высшим образованием, а также студенты вузов или последних курсов колледжей в любой сфере профессиональной деятельности. Заявки принимаются до 26 октября."Запуск межмузейного инклюзивного образовательного формата профессиональной переподготовки глухих людей станет важным элементом формирования инклюзивной музейной среды в нашей стране. Этот проект стал логичным продолжением нашей социальной стратегии по обеспечению равного доступа к культурному наследию нации для всех без исключения граждан с помощью технологий и передовой экспертизы. Проект также будет способствовать развитию инклюзивных практик на рынке труда, ведь открывает дорогу для качественной эффективной интеграции людей с особыми потребностями в качестве сотрудников учреждений культуры и искусства по всей стране", – приводится в сообщении комментарий руководителя Центра социальных и благотворительных программ цифровой экосистемы МТС Ольги Юрковой.
общество, мтс, третьяковская галерея, музеи, инклюзия
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. МТС и благотворительный фонд "Свет" начали отбор участников бесплатного инклюзивного проекта по обучению глухих музейных специалистов, который реализуется в сотрудничестве с ведущими музеями столицы на базе Государственной Третьяковской галереи, сообщает оператор.
Проект объединил также ГМИИ имени А.С. Пушкина, Музей современного искусства "Гараж", Дом культуры "ГЭС–2", Музей криптографии, Центр "Зотов", Еврейский музей и центр толерантности, Музей русского импрессионизма.
Участники проекта пройдут обучение для работы в музейной сфере в качестве экскурсоводов, медиаторов и организаторов просветительских программ. Курс даст возможность изучить современные музейные практики, развить навыки самопрезентации, жестового языка и работы с аудиторией, а также получить практический опыт в ведущих музеях Москвы.
В конкурсе, который включает собеседования и командные активности, могут принять участие глухие граждане с высшим образованием, а также студенты вузов или последних курсов колледжей в любой сфере профессиональной деятельности. Заявки принимаются до 26 октября.
"Запуск межмузейного инклюзивного образовательного формата профессиональной переподготовки глухих людей станет важным элементом формирования инклюзивной музейной среды в нашей стране. Этот проект стал логичным продолжением нашей социальной стратегии по обеспечению равного доступа к культурному наследию нации для всех без исключения граждан с помощью технологий и передовой экспертизы. Проект также будет способствовать развитию инклюзивных практик на рынке труда, ведь открывает дорогу для качественной эффективной интеграции людей с особыми потребностями в качестве сотрудников учреждений культуры и искусства по всей стране", – приводится в сообщении комментарий руководителя Центра социальных и благотворительных программ цифровой экосистемы МТС Ольги Юрковой.
