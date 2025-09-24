https://ria.ru/20250924/mrot-2044048235.html
Правительство продолжит индексацию МРОТ
Правительство продолжит индексацию МРОТ - РИА Новости, 24.09.2025
Правительство продолжит индексацию МРОТ
Власти продолжат индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:38:00+03:00
2025-09-24T15:38:00+03:00
2025-09-24T15:48:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
мрот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Власти продолжат индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Президент подчеркивал, что минимальный размер оплаты труда уже превышает прожиточный минимум, и такая индексация будет продолжена. Вопросы роста доходов людей, конечно, постоянно находятся в центре внимания правительства", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
https://ria.ru/20250924/byudzhet-2044027366.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_93c30369455a0f8337b9484aad533842.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, мрот
Общество, Россия, Михаил Мишустин, МРОТ
Правительство продолжит индексацию МРОТ
Мишустин: власти продолжат индексацию МРОТ