15:28 24.09.2025 (обновлено: 15:39 24.09.2025)
Мишустин рассказал об увеличении МРОТ с 2026 года
Мишустин рассказал об увеличении МРОТ с 2026 года
россия
общество
михаил мишустин
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года вырастет более чем на 20% и составит 27093 рубля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда. Он вырастет более чем на 20% с 1 января следующего года, составит 27093 рубля. Эта мера будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 миллионов человек", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
россия
россия, общество, михаил мишустин
Россия, Общество, Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
Россия Общество Михаил Мишустин
 
 
