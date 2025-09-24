https://ria.ru/20250924/mrot-2044043880.html

Мишустин рассказал об увеличении МРОТ с 2026 года

Мишустин рассказал об увеличении МРОТ с 2026 года

Мишустин рассказал об увеличении МРОТ с 2026 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года вырастет более чем на 20% и составит 27093 рубля, заявил премьер-министр РФ Михаил...

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года вырастет более чем на 20% и составит 27093 рубля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда. Он вырастет более чем на 20% с 1 января следующего года, составит 27093 рубля. Эта мера будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 миллионов человек", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.

