https://ria.ru/20250924/mrot-2044043880.html
Мишустин рассказал об увеличении МРОТ с 2026 года
Мишустин рассказал об увеличении МРОТ с 2026 года - РИА Новости, 24.09.2025
Мишустин рассказал об увеличении МРОТ с 2026 года
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года вырастет более чем на 20% и составит 27093 рубля, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:28:00+03:00
2025-09-24T15:28:00+03:00
2025-09-24T15:39:00+03:00
россия
общество
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036694439_0:88:2048:1240_1920x0_80_0_0_dda03e173222cc6281553f31bca6f6e5.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года вырастет более чем на 20% и составит 27093 рубля, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда. Он вырастет более чем на 20% с 1 января следующего года, составит 27093 рубля. Эта мера будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 миллионов человек", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
https://ria.ru/20250916/medvedev-2042295706.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036694439_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_dfd702dfaddd56b32f472c705b2ce237.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, михаил мишустин
Россия, Общество, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал об увеличении МРОТ с 2026 года
Мишустин: МРОТ в РФ вырастет более чем на 20% с 1 января 2026 года