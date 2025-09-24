https://ria.ru/20250924/mosgorsud-2044052336.html

Мосгорсуд снизил срок вандалам, испортившим дверь военкору "Известий"

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Мосгорсуд на три месяца - до 3 лет и 3 месяцев - снизил срок наказания вандалам, осужденным за пентаграмму на двери журналиста "Известий" Валентина Трушнина, сообщили РИА Новости в суде. "Суд апелляционной инстанции постановил снизить наказание до 3 лет и 3 месяцев лишения свободы", - сказали в суде. В июне Щербинский суд Москвы признал Светлану Агибалову и Владислава Ремнева виновными по статьям 214 (вандализм) и 144 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК РФ и назначил им по 3,5 года колонии. По данным следствия, обвиняемые, "испытывая стойкую ненависть и неприязнь к военным корреспондентам", с целью устрашения нарисовали пентаграммы на двери и стенах подъезда и расставили горящие свечи. Инсталляцию они сфотографировали, отправили отчет и получили от неизвестных лиц по 5 тысяч рублей. В октябре 2023 года на сайте "Известий" сообщалось, что у двери Трушнина, находящегося в командировке в Израиле, обнаружили пентаграмму со свиной головой. Кроме того, "незадолго до происшествия абоненты с украинских номеров отправляли журналисту сообщения с угрозами и оскорблениями, а также с личными данными корреспондента и членов его семьи".

