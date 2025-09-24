https://ria.ru/20250924/mongoliya-2043882529.html

Чингисхан объединил Запад и Восток, заявил президент Монголии

2025-09-24T02:29:00+03:00

ООН, 24 сен – РИА Новости. Созданная восемь веков назад монгольская империя Чингисхана соединила Запад и Восток и олицетворяла прогрессивные идеалы, положенные в наше время в основу коллективных усилий, направленных на защиту глобального мира и стабильности, заявил в своем выступлении на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. "Восемь веков назад великий Чингисхан создал Великую монгольскую империю, которая объединила Запад и Восток под властью справедливости и умелого государственного управления, простираясь на широкие просторы Евразии", - заявил он. Президент Монголии отметил, что период империи Чингисхана был периодом прогресса и мирного сосуществования между нациями. "Эпоха Pax Mongolica ("Монгольского мира" - ред.) ознаменовала собой период восхитительного прогресса и процветания человечества. Pax Mongolica олицетворял прогрессивные идеалы, которые были положены в основу сегодняшних коллективных усилий, направленных на защиту глобального мира и стабильности", - сказал монгольский глава государства. Говоря об ООН, Ухнаагийн Хурэлсух подчеркнул, что она была создана 80 лет назад с тем, чтобы уберечь человечество от бедствий войны и защитить мир и безопасность на международном уровне. "ООН – это краеугольный камень мирного и гармоничного существования государств. Эту организацию необходимо укрепить", - сказал монгольский президент, также предложив странам-членам ООН задуматься над тем, была ли миссия, порученная Организации Объединенных Наций, реализована в полном объеме. Он призвал все государства-члены ООН объединиться, чтобы "вдохнуть новую жизнь в эту организацию". "Мы считаем необходимым защитить идеалы Pax Mongolica, которые впервые были положены в основу мирного сосуществования между нациями восемь веков назад", - добавил он.

