Чингисхан объединил Запад и Восток, заявил президент Монголии - РИА Новости, 24.09.2025
02:29 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/mongoliya-2043882529.html
Чингисхан объединил Запад и Восток, заявил президент Монголии
Чингисхан объединил Запад и Восток, заявил президент Монголии
Чингисхан объединил Запад и Восток, заявил президент Монголии
Созданная восемь веков назад монгольская империя Чингисхана соединила Запад и Восток и олицетворяла прогрессивные идеалы, положенные в наше время в основу... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T02:29:00+03:00
2025-09-24T02:29:00+03:00
в мире
восток
монголия
оон
ухнаагийн хурэлсух
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015684571_0:0:2908:1637_1920x0_80_0_0_cd969cab7c809a54bfce5b196d755f85.jpg
ООН, 24 сен – РИА Новости. Созданная восемь веков назад монгольская империя Чингисхана соединила Запад и Восток и олицетворяла прогрессивные идеалы, положенные в наше время в основу коллективных усилий, направленных на защиту глобального мира и стабильности, заявил в своем выступлении на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. "Восемь веков назад великий Чингисхан создал Великую монгольскую империю, которая объединила Запад и Восток под властью справедливости и умелого государственного управления, простираясь на широкие просторы Евразии", - заявил он. Президент Монголии отметил, что период империи Чингисхана был периодом прогресса и мирного сосуществования между нациями. "Эпоха Pax Mongolica ("Монгольского мира" - ред.) ознаменовала собой период восхитительного прогресса и процветания человечества. Pax Mongolica олицетворял прогрессивные идеалы, которые были положены в основу сегодняшних коллективных усилий, направленных на защиту глобального мира и стабильности", - сказал монгольский глава государства. Говоря об ООН, Ухнаагийн Хурэлсух подчеркнул, что она была создана 80 лет назад с тем, чтобы уберечь человечество от бедствий войны и защитить мир и безопасность на международном уровне. "ООН – это краеугольный камень мирного и гармоничного существования государств. Эту организацию необходимо укрепить", - сказал монгольский президент, также предложив странам-членам ООН задуматься над тем, была ли миссия, порученная Организации Объединенных Наций, реализована в полном объеме. Он призвал все государства-члены ООН объединиться, чтобы "вдохнуть новую жизнь в эту организацию". "Мы считаем необходимым защитить идеалы Pax Mongolica, которые впервые были положены в основу мирного сосуществования между нациями восемь веков назад", - добавил он.
восток
монголия
в мире, восток, монголия, оон, ухнаагийн хурэлсух
В мире, Восток, Монголия, ООН, Ухнаагийн Хурэлсух
Чингисхан объединил Запад и Восток, заявил президент Монголии

Хурэлсух: империя Чингисхана олицетворяла идеалы мирного сосуществования

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
ООН, 24 сен – РИА Новости. Созданная восемь веков назад монгольская империя Чингисхана соединила Запад и Восток и олицетворяла прогрессивные идеалы, положенные в наше время в основу коллективных усилий, направленных на защиту глобального мира и стабильности, заявил в своем выступлении на Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
"Восемь веков назад великий Чингисхан создал Великую монгольскую империю, которая объединила Запад и Восток под властью справедливости и умелого государственного управления, простираясь на широкие просторы Евразии", - заявил он.
Президент Монголии отметил, что период империи Чингисхана был периодом прогресса и мирного сосуществования между нациями.
"Эпоха Pax Mongolica ("Монгольского мира" - ред.) ознаменовала собой период восхитительного прогресса и процветания человечества. Pax Mongolica олицетворял прогрессивные идеалы, которые были положены в основу сегодняшних коллективных усилий, направленных на защиту глобального мира и стабильности", - сказал монгольский глава государства.
Говоря об ООН, Ухнаагийн Хурэлсух подчеркнул, что она была создана 80 лет назад с тем, чтобы уберечь человечество от бедствий войны и защитить мир и безопасность на международном уровне.
"ООН – это краеугольный камень мирного и гармоничного существования государств. Эту организацию необходимо укрепить", - сказал монгольский президент, также предложив странам-членам ООН задуматься над тем, была ли миссия, порученная Организации Объединенных Наций, реализована в полном объеме.
Он призвал все государства-члены ООН объединиться, чтобы "вдохнуть новую жизнь в эту организацию".
"Мы считаем необходимым защитить идеалы Pax Mongolica, которые впервые были положены в основу мирного сосуществования между нациями восемь веков назад", - добавил он.
В миреВостокМонголияООНУхнаагийн Хурэлсух
 
 
