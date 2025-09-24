https://ria.ru/20250924/momotov-2043910757.html

Суд проведет беседу по иску Генпрокуратуры к судье ВС Момотову

происшествия

генеральная прокуратура рф

верховный суд рф

виктор момотов

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Останкинский суд Москвы 24 октября проведет беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества у судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости."Назначена беседа 24 октября 2025 года в 10:00", - следует из данных.Во вторник РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что судья Верховного суда РФ Виктор Момотов с криминальным подельником создал сеть отелей Marton, состоящую из 40 комплексов, в Москве и регионах России. Генпрокуратура РФ направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей.

