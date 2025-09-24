https://ria.ru/20250924/momotov-2043891842.html

Счета компаньона судьи Момотова попали под блокировку

Счета компаньона судьи Момотова попали под блокировку - РИА Новости, 24.09.2025

Счета компаньона судьи Момотова попали под блокировку

Налоговая заблокировала счета компаньона судьи Виктора Момотова Андрея Марченко, следует из материалов "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Налоговая заблокировала счета компаньона судьи Виктора Момотова Андрея Марченко, следует из материалов "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее источник, знакомый с материалами искового заявления Генпрокуратуры, сообщил РИА Новости, что надзорное ведомство направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц. Попытки местных властей оспорить незаконные действия пресекались Момотовым на уровне судов, которые во всех случаях занимали сторону краснодарского предпринимателя Андрея Марченко, говорится в иске. Кроме того, по информации источника, знакомого с исковым заявлением, Момотов и его компаньон Марченко взаимодействовали с двумя организаторами организованной преступной группировки "Покровские", оказывали им услуги. Согласно данным, статус индивидуального предпринимателя Марченко еще активен, однако осенью 2024 года в арбитражный суд было направлено заявление уполномоченного органа о признании должника банкротом. При этом 23 сентября налоговая вынесла постановления о блокировке операций по пяти банковским счетам Марченко по причине "принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности".

