Рейтинг@Mail.ru
Счета компаньона судьи Момотова попали под блокировку - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:46 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/momotov-2043891842.html
Счета компаньона судьи Момотова попали под блокировку
Счета компаньона судьи Момотова попали под блокировку - РИА Новости, 24.09.2025
Счета компаньона судьи Момотова попали под блокировку
Налоговая заблокировала счета компаньона судьи Виктора Момотова Андрея Марченко, следует из материалов "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T04:46:00+03:00
2025-09-24T04:46:00+03:00
генеральная прокуратура рф
виктор момотов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043755151_0:4:1021:578_1920x0_80_0_0_869076e4b93abf2d54755c44b68fdd6e.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Налоговая заблокировала счета компаньона судьи Виктора Момотова Андрея Марченко, следует из материалов "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее источник, знакомый с материалами искового заявления Генпрокуратуры, сообщил РИА Новости, что надзорное ведомство направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц. Попытки местных властей оспорить незаконные действия пресекались Момотовым на уровне судов, которые во всех случаях занимали сторону краснодарского предпринимателя Андрея Марченко, говорится в иске. Кроме того, по информации источника, знакомого с исковым заявлением, Момотов и его компаньон Марченко взаимодействовали с двумя организаторами организованной преступной группировки "Покровские", оказывали им услуги. Согласно данным, статус индивидуального предпринимателя Марченко еще активен, однако осенью 2024 года в арбитражный суд было направлено заявление уполномоченного органа о признании должника банкротом. При этом 23 сентября налоговая вынесла постановления о блокировке операций по пяти банковским счетам Марченко по причине "принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности".
https://ria.ru/20250923/momotov-2043770958.html
https://ria.ru/20250324/khakhaleva-2006996513.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043755151_36:0:943:680_1920x0_80_0_0_82058f29187ac0201c798dd5391b8450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
генеральная прокуратура рф, виктор момотов, происшествия
Генеральная прокуратура РФ, Виктор Момотов, Происшествия
Счета компаньона судьи Момотова попали под блокировку

Налоговая заблокировала счета компаньона судьи Момотова

© Фото : Верховный Суд Российской ФедерацииВиктор Момотов
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Фото : Верховный Суд Российской Федерации
Виктор Момотов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Налоговая заблокировала счета компаньона судьи Виктора Момотова Андрея Марченко, следует из материалов "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее источник, знакомый с материалами искового заявления Генпрокуратуры, сообщил РИА Новости, что надзорное ведомство направит в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц. Попытки местных властей оспорить незаконные действия пресекались Момотовым на уровне судов, которые во всех случаях занимали сторону краснодарского предпринимателя Андрея Марченко, говорится в иске.
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Суд зарегистрировал иск о конфискации имущества у Момотова
Вчера, 15:35
Кроме того, по информации источника, знакомого с исковым заявлением, Момотов и его компаньон Марченко взаимодействовали с двумя организаторами организованной преступной группировки "Покровские", оказывали им услуги.
Согласно данным, статус индивидуального предпринимателя Марченко еще активен, однако осенью 2024 года в арбитражный суд было направлено заявление уполномоченного органа о признании должника банкротом.
При этом 23 сентября налоговая вынесла постановления о блокировке операций по пяти банковским счетам Марченко по причине "принятие налоговым органом решения о взыскании задолженности".
Фото, опубликованное на сайте клиники лечения зависимостей Гармония - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
На Кубани в доме "золотой судьи" Хахалевой открыли рехаб
24 марта, 16:28
 
Генеральная прокуратура РФВиктор МомотовПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала