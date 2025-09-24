https://ria.ru/20250924/moldaviya-2044038660.html

МИД России выразил протест послу Молдавии

МИД России выразил протест послу Молдавии - РИА Новости, 24.09.2025

МИД России выразил протест послу Молдавии

Посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий был вызван в четверг в российский МИД, ему заявлен протест из-за отказа Кишинева аккредитовать российских представителей для... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен– РИА Новости. Посол Молдавии в РФ Лилиан Дарий был вызван в четверг в российский МИД, ему заявлен протест из-за отказа Кишинева аккредитовать российских представителей для наблюдения за выборами в стране, сообщили в МИД РФ. "24 сентября в МИД России был вызван посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий. Главе молдавской дипмиссии заявлен решительный протест в связи с немотивированным отказом молдавских властей аккредитовать российских представителей в качестве краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ, а также членов Общественной палаты Российской Федерации в качестве международных наблюдателей на выборах в парламент Молдавии 28 сентября", - сообщили в МИД.

