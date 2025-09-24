Патриотический блок лидирует перед выборами в Молдавии, показал опрос
iData: Патриотический избирательный блок лидирует перед выборами в Молдавии
КИШИНЕВ, 24 сен — РИА Новости. Патриотический избирательный блок лидирует согласно соцопросу накануне парламентских выборах в Молдавии, за него собираются проголосовать 33,9% избирателей, блок опережает правящую партию "Действие и солидарность", свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовала молдавская компания по сбору и анализу данных Date Inteligente (iData).
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят четыре партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.
Жителей Молдавии попросили ответить, за какую партию они проголосовали бы на парламентских выборах. За Патриотический избирательный блок свой голос из уже определившихся с выбором намерено отдать 33,9% респондентов (36% двумя неделями ранее), за правящую ныне партию "Действие и солидарность" (ПДС) – 33,6% (34,7% ранее), за блок "Альтернатива" – 9,8% (7,9% ранее) и за "Нашу партию" – 7,4% (8,4% ранее) и остальные набрали значительно меньше процентов.
Исходя из опроса, шанс войти в будущий парламент без учета голосов диаспоры и жителей Приднестровья есть именно у этих четыре политических формирований. Патриотический блок получил бы 41 мандат (42 двумя неделями ранее), ПДС – 40 (40 ранее), "Альтернатива" – 11 (9 ранее) и "Наша партия" – 9 (10 ранее) мандатов.
Опрос проводился в период с 7 по 19 сентября, в нем приняли участие 1059 человек из 83 населенных пунктов. Уровень погрешности составляет 2,9%.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
