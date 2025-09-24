https://ria.ru/20250924/moldavija-2043902341.html

В Молдавии обвинили ЕС в замалчивании нарушений прав человека

В Молдавии обвинили ЕС в замалчивании нарушений прав человека - РИА Новости, 24.09.2025

В Молдавии обвинили ЕС в замалчивании нарушений прав человека

ЕС замалчивает нарушения прав человека и гонения на СМИ в Молдавии режимом молдавского президента Майи Санду, заявила РИА Новости депутат оппозиционного блока... РИА Новости, 24.09.2025

КИШИНЕВ, 24 сен — РИА Новости. ЕС замалчивает нарушения прав человека и гонения на СМИ в Молдавии режимом молдавского президента Майи Санду, заявила РИА Новости депутат оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. "Посмотрите, они (представители Евросоюза – ред.) видят, что пенсионеров, людей с ограниченными возможностями штрафуют, арестовывают, обыскивают. Прекрасно знают, что это делается просто по политической указке. Ни одной меры, ни одного высказывания. Они видят, как издеваются над Евгенией Гуцул (глава Гагаузской автономии Молдавии, осужденная на семь лет лишения свободы - ред.), над другими, давайте возьмем, в первую очередь, женщин, которые представляют оппозицию, которые закрыты в тюрьме. Ни одного с их стороны вопроса к действующей власти. Они четко понимают, что сегодня уничтожают оппозицию, снимают с выборов, независимым СМИ закрывают рот - и также никак на это не реагируют", - сказала Таубер. Как отметила депутат, сложно сказать, какие у Европы были планы на Молдавию много лет назад, но сейчас - это однозначное желание подчинить страну своим интересам. "Нас представляют, как пушечное мясо, и больше, чем использование территории Республики Молдова и силы, в том числе и рабочей, наших граждан Европа для себя ничего не видит. Иначе бы они так себя не вели", - пояснила Таубер. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

