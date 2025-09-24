Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии обвинили ЕС в замалчивании нарушений прав человека - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:25 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/moldavija-2043902341.html
В Молдавии обвинили ЕС в замалчивании нарушений прав человека
В Молдавии обвинили ЕС в замалчивании нарушений прав человека - РИА Новости, 24.09.2025
В Молдавии обвинили ЕС в замалчивании нарушений прав человека
ЕС замалчивает нарушения прав человека и гонения на СМИ в Молдавии режимом молдавского президента Майи Санду, заявила РИА Новости депутат оппозиционного блока... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T07:25:00+03:00
2025-09-24T07:25:00+03:00
в мире
молдавия
европа
кишинев
марина таубер
евгения гуцул
майя санду
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852980476_0:18:838:489_1920x0_80_0_0_d09d87d981501668177e8f83460e0da0.jpg
КИШИНЕВ, 24 сен — РИА Новости. ЕС замалчивает нарушения прав человека и гонения на СМИ в Молдавии режимом молдавского президента Майи Санду, заявила РИА Новости депутат оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. "Посмотрите, они (представители Евросоюза – ред.) видят, что пенсионеров, людей с ограниченными возможностями штрафуют, арестовывают, обыскивают. Прекрасно знают, что это делается просто по политической указке. Ни одной меры, ни одного высказывания. Они видят, как издеваются над Евгенией Гуцул (глава Гагаузской автономии Молдавии, осужденная на семь лет лишения свободы - ред.), над другими, давайте возьмем, в первую очередь, женщин, которые представляют оппозицию, которые закрыты в тюрьме. Ни одного с их стороны вопроса к действующей власти. Они четко понимают, что сегодня уничтожают оппозицию, снимают с выборов, независимым СМИ закрывают рот - и также никак на это не реагируют", - сказала Таубер. Как отметила депутат, сложно сказать, какие у Европы были планы на Молдавию много лет назад, но сейчас - это однозначное желание подчинить страну своим интересам. "Нас представляют, как пушечное мясо, и больше, чем использование территории Республики Молдова и силы, в том числе и рабочей, наших граждан Европа для себя ничего не видит. Иначе бы они так себя не вели", - пояснила Таубер. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250924/moldavija-2043891458.html
https://ria.ru/20250918/moldaviya-2042238932.html
молдавия
европа
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852980476_59:0:778:539_1920x0_80_0_0_d9e81ab4e8c6f0b5509a246d4396a73c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, европа, кишинев, марина таубер, евгения гуцул, майя санду, евросоюз, парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Европа, Кишинев, Марина Таубер, Евгения Гуцул, Майя Санду, Евросоюз, Парламентские выборы в Молдавии
В Молдавии обвинили ЕС в замалчивании нарушений прав человека

Депутат Таубер: ЕС замалчивает нарушения прав человека в Молдавии

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Марина Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 24 сен — РИА Новости. ЕС замалчивает нарушения прав человека и гонения на СМИ в Молдавии режимом молдавского президента Майи Санду, заявила РИА Новости депутат оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
"Посмотрите, они (представители Евросоюза – ред.) видят, что пенсионеров, людей с ограниченными возможностями штрафуют, арестовывают, обыскивают. Прекрасно знают, что это делается просто по политической указке. Ни одной меры, ни одного высказывания. Они видят, как издеваются над Евгенией Гуцул (глава Гагаузской автономии Молдавии, осужденная на семь лет лишения свободы - ред.), над другими, давайте возьмем, в первую очередь, женщин, которые представляют оппозицию, которые закрыты в тюрьме. Ни одного с их стороны вопроса к действующей власти. Они четко понимают, что сегодня уничтожают оппозицию, снимают с выборов, независимым СМИ закрывают рот - и также никак на это не реагируют", - сказала Таубер.
Акция протеста в Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Протесты в Молдавии будут продолжаться до ухода Санду, заявили в оппозиции
04:43
Как отметила депутат, сложно сказать, какие у Европы были планы на Молдавию много лет назад, но сейчас - это однозначное желание подчинить страну своим интересам.
"Нас представляют, как пушечное мясо, и больше, чем использование территории Республики Молдова и силы, в том числе и рабочей, наших граждан Европа для себя ничего не видит. Иначе бы они так себя не вели", - пояснила Таубер.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
"Считают дни". Власти Молдавии охватила агония
18 сентября, 08:00
 
В миреМолдавияЕвропаКишиневМарина ТауберЕвгения ГуцулМайя СандуЕвросоюзПарламентские выборы в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала