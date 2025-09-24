Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии пересмотрят дела против оппозиционеров, когда падет режим Санду - РИА Новости, 24.09.2025
06:31 24.09.2025
В Молдавии пересмотрят дела против оппозиционеров, когда падет режим Санду
В Молдавии пересмотрят дела против оппозиционеров, когда падет режим Санду - РИА Новости, 24.09.2025
В Молдавии пересмотрят дела против оппозиционеров, когда падет режим Санду
Дела против оппозиционеров в Молдавии будут пересмотрены, как только падет режим президента Молдавии Майи Санду, заявила депутат оппозиционного блока "Победа"... РИА Новости, 24.09.2025
КИШИНЕВ, 24 сен — РИА Новости. Дела против оппозиционеров в Молдавии будут пересмотрены, как только падет режим президента Молдавии Майи Санду, заявила депутат оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер в интервью РИА Новости. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. Оглашение приговора по делу Таубер перенесено на 30 сентября, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Морару. "В принципе всем понятно, что это такое же политическое дело, как и дела против наших других коллег, которые представляют самую сильную оппозицию и которые представляют для Майи Санду реальную конкуренцию. И понятное дело, что как только падет нынешний режим, профессиональные прокуроры и судьи, которым важно и дорого их имя, будут пересматривать все эти дела. Потому что в принципе никакой критики не выдерживает то, что они сейчас делают", - заявила Таубер. По ее словам, нет ни одного доказательства в уголовном деле по финансированию партии, а также по якобы вмешательству в юстицию, которое бы показывало, что она в чём-то нарушила закон. "Не было свидетелей, которые могли бы это доказать, не было фактов преступления, об этом говорят адвокаты, эксперты. Если бы были хоть какие-то доказательства, мы все прекрасно понимаем, что ход дела был бы другой. Но уже есть ряд других уголовных дел, фигурантом которых, как я слышу, знаю, я являюсь, и поэтому, понятное дело, что власти мы просто мешаем, и в их руках сегодня прокуратура и суды, и это как дубинка, которую они используют против инакомыслящих, против тех, кто не разделяет их интересы сделать из Молдавии европейскую колонию", - отметила депутат. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
молдавия
кишинев
гагаузия
КИШИНЕВ, 24 сен — РИА Новости. Дела против оппозиционеров в Молдавии будут пересмотрены, как только падет режим президента Молдавии Майи Санду, заявила депутат оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер в интервью РИА Новости.
Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. Оглашение приговора по делу Таубер перенесено на 30 сентября, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Морару.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Дело Таубер рассыпалось на протяжении всех заседаний, заявила депутат
4 августа, 13:23
"В принципе всем понятно, что это такое же политическое дело, как и дела против наших других коллег, которые представляют самую сильную оппозицию и которые представляют для Майи Санду реальную конкуренцию. И понятное дело, что как только падет нынешний режим, профессиональные прокуроры и судьи, которым важно и дорого их имя, будут пересматривать все эти дела. Потому что в принципе никакой критики не выдерживает то, что они сейчас делают", - заявила Таубер.
По ее словам, нет ни одного доказательства в уголовном деле по финансированию партии, а также по якобы вмешательству в юстицию, которое бы показывало, что она в чём-то нарушила закон. "Не было свидетелей, которые могли бы это доказать, не было фактов преступления, об этом говорят адвокаты, эксперты. Если бы были хоть какие-то доказательства, мы все прекрасно понимаем, что ход дела был бы другой. Но уже есть ряд других уголовных дел, фигурантом которых, как я слышу, знаю, я являюсь, и поэтому, понятное дело, что власти мы просто мешаем, и в их руках сегодня прокуратура и суды, и это как дубинка, которую они используют против инакомыслящих, против тех, кто не разделяет их интересы сделать из Молдавии европейскую колонию", - отметила депутат.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Акция протеста в Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Протесты в Молдавии будут продолжаться до ухода Санду, заявили в оппозиции
04:43
 
