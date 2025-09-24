https://ria.ru/20250924/mishustin-2044057577.html
Мишустин назвал главные приоритеты бюджета на три года
Мишустин назвал главные приоритеты бюджета на три года
Мишустин назвал главные приоритеты бюджета на три года
24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Социальная поддержка граждан, инфраструктурное развитие и поддержка обороны будут главными приоритетами бюджета, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Бюджетная политика на трехлетнем горизонте направлена на достижение национальных целей развития, на решение ключевых задач страны. Приоритетом станут три направления. В первую очередь, это социальная поддержка граждан, прежде всего семей с детьми, о чем неоднократно говорил президент (России Владимир Путин - ред.). Второе - это финансовое обеспечение потребностей обороны и безопасности государства, поддержка семей участников специальной военной операции. Третье - это развитие инфраструктуры", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
Мишустин назвал главные приоритеты бюджета на три года
