Мишустин рассказал о расходах на технологическое лидерство на три года

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В проекте бюджета РФ заложено 1,9 триллиона рублей на обеспечение технологического лидерства России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Обеспечение технологического лидерства, на что в бюджете на будущую трехлетку заложено порядка одного триллиона девятисот миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.

