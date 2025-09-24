https://ria.ru/20250924/mishustin-2044052556.html
Мишустин рассказал о расходах на технологическое лидерство на три года
В проекте бюджета РФ заложено 1,9 триллиона рублей на обеспечение технологического лидерства России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В проекте бюджета РФ заложено 1,9 триллиона рублей на обеспечение технологического лидерства России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Обеспечение технологического лидерства, на что в бюджете на будущую трехлетку заложено порядка одного триллиона девятисот миллиардов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
