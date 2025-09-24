https://ria.ru/20250924/mishustin-2044049170.html

На реализацию нацпроектов выделят около 40 триллионов рублей

На реализацию нацпроектов выделят около 40 триллионов рублей - РИА Новости, 24.09.2025

На реализацию нацпроектов выделят около 40 триллионов рублей

На реализацию национальных проектов до 2030 года будет выделено около 40 триллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

экономика

россия

михаил мишустин

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. На реализацию национальных проектов до 2030 года будет выделено около 40 триллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В целом же на реализацию национальных проектов до 2030 года предполагается выделить около 40 триллионов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.

россия

экономика, россия, михаил мишустин