https://ria.ru/20250924/mishustin-2044049170.html
На реализацию нацпроектов выделят около 40 триллионов рублей
На реализацию нацпроектов выделят около 40 триллионов рублей - РИА Новости, 24.09.2025
На реализацию нацпроектов выделят около 40 триллионов рублей
На реализацию национальных проектов до 2030 года будет выделено около 40 триллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:41:00+03:00
2025-09-24T15:41:00+03:00
2025-09-24T15:41:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044043858_0:104:3041:1815_1920x0_80_0_0_7136358d577645b13b3b4bc2891c976d.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. На реализацию национальных проектов до 2030 года будет выделено около 40 триллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "В целом же на реализацию национальных проектов до 2030 года предполагается выделить около 40 триллионов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду.
https://ria.ru/20250924/mishustin-2044045519.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044043858_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_099f2f243e8ef35be9001eef2598d6fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
На реализацию нацпроектов выделят около 40 триллионов рублей
Мишустин: на реализацию нацпроектов до 2030 года выделят около 40 трлн рублей