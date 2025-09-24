https://ria.ru/20250924/mishustin-2044046700.html
Мишустин спрогнозировал рост ВВП в 2025 году
Мишустин спрогнозировал рост ВВП в 2025 году
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. За семь месяцев 2025 года валовой внутренний продукт РФ увеличился на 1,1%, заявил премьер-министрг России Михаил Мишустин. "По оценке министерства экономического развития, за семь месяцев года валовой внутренний продукт увеличился на 1,1%", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
