Мишустин оценил подходы к формированию трехлетнего бюджета
Подходы к формированию трехлетнего бюджета максимально реалистичны, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подходы к формированию трехлетнего бюджета максимально реалистичны, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Основные подходы к формированию трехлетнего бюджета максимально реалистичны", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
