Мишустин сообщил, сколько денег выделят на оказание бесплатной медпомощи

Свыше 14,5 триллиона рублей планируют выделить из Фонда ОМС на оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в ближайшие три года, сообщил премьер-министр РФ РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T15:30:00+03:00

2025-09-24T15:30:00+03:00

2025-09-24T15:38:00+03:00

россия

общество

михаил мишустин

экономика

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Свыше 14,5 триллиона рублей планируют выделить из Фонда ОМС на оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в ближайшие три года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В рамках подготовки основного финансового документа внесен также и проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования. Он обеспечивает получение бесплатной помощи в системе здравоохранения страны и включает первичный прием, профилактику, диспансеризацию, вызов скорой помощи и многие другие важные для людей возможности. Всего за три года планируется выделить на эти цели из фонда свыше 14,5 триллионов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду

россия

2025

