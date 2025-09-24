Рейтинг@Mail.ru
Мишустин сообщил, сколько денег выделят на оказание бесплатной медпомощи
15:30 24.09.2025
Мишустин сообщил, сколько денег выделят на оказание бесплатной медпомощи
Свыше 14,5 триллиона рублей планируют выделить из Фонда ОМС на оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в ближайшие три года, сообщил премьер-министр РФ РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Свыше 14,5 триллиона рублей планируют выделить из Фонда ОМС на оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в ближайшие три года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В рамках подготовки основного финансового документа внесен также и проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования. Он обеспечивает получение бесплатной помощи в системе здравоохранения страны и включает первичный прием, профилактику, диспансеризацию, вызов скорой помощи и многие другие важные для людей возможности. Всего за три года планируется выделить на эти цели из фонда свыше 14,5 триллионов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду
россия, общество, михаил мишустин, экономика
Россия, Общество, Михаил Мишустин, Экономика
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Свыше 14,5 триллиона рублей планируют выделить из Фонда ОМС на оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в ближайшие три года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В рамках подготовки основного финансового документа внесен также и проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования. Он обеспечивает получение бесплатной помощи в системе здравоохранения страны и включает первичный прием, профилактику, диспансеризацию, вызов скорой помощи и многие другие важные для людей возможности. Всего за три года планируется выделить на эти цели из фонда свыше 14,5 триллионов рублей", - сказал Мишустин на заседании правительства в среду
Социалка, нацпроекты и обеление экономики. Что предложил Минфин
