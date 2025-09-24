https://ria.ru/20250924/mishustin-2044044468.html
Мишустин рассказал, на чем основан проект российского бюджета
Мишустин рассказал, на чем основан проект российского бюджета - РИА Новости, 24.09.2025
Мишустин рассказал, на чем основан проект российского бюджета
Проект бюджета России основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития РФ, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Проект бюджета России основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития РФ, заявил председатель правительства Михаил Мишустин."Проект бюджета основан на базовом варианте прогноза социально-экономического развития", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
Мишустин рассказал, на чем основан проект российского бюджета
Мишустин: проект бюджета основан на базовом прогнозе экономического развития РФ