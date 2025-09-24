Рейтинг@Mail.ru
15:28 24.09.2025 (обновлено: 15:30 24.09.2025)
Мишустин раскрыл подробности подготовки проекта бюджета
Мишустин раскрыл подробности подготовки проекта бюджета
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. При подготовке проекта бюджета России главным было минимизировать влияние негативных факторов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Главное для нас было минимизировать влияние негативных факторов и подготовить сбалансированный документ", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
Мишустин раскрыл подробности подготовки проекта бюджета

Мишустин: в проекте бюджета надо было минимизировать влияние негативных факторов

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. При подготовке проекта бюджета России главным было минимизировать влияние негативных факторов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Главное для нас было минимизировать влияние негативных факторов и подготовить сбалансированный документ", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
Россия Экономика Михаил Мишустин
 
 
