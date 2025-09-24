https://ria.ru/20250924/mishustin-2044043724.html
Мишустин раскрыл подробности подготовки проекта бюджета
Мишустин раскрыл подробности подготовки проекта бюджета - РИА Новости, 24.09.2025
Мишустин раскрыл подробности подготовки проекта бюджета
При подготовке проекта бюджета России главным было минимизировать влияние негативных факторов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. При подготовке проекта бюджета России главным было минимизировать влияние негативных факторов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Главное для нас было минимизировать влияние негативных факторов и подготовить сбалансированный документ", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
