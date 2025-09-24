https://ria.ru/20250924/mishustin-2044043610.html

Мишустин рассказал, сколько составят федеральные расходы в 2026 году

Мишустин рассказал, сколько составят федеральные расходы в 2026 году - РИА Новости, 24.09.2025

Мишустин рассказал, сколько составят федеральные расходы в 2026 году

Федеральные расходы в 2026 году составят до 44,8 триллиона рублей и уровень дефицита останется приемлемым, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T15:28:00+03:00

2025-09-24T15:28:00+03:00

2025-09-24T15:32:00+03:00

михаил мишустин

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041978050_0:68:2905:1702_1920x0_80_0_0_039daf0a9ebb508344da60c709486e6e.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Федеральные расходы в 2026 году составят до 44,8 триллиона рублей и уровень дефицита останется приемлемым, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В следующем году федеральные расходы в целом вырастут до 44 триллионов 869 миллиардов рублей и уровень дефицита остается приемлемым", - сказал он на заседании правительства РФ.

https://ria.ru/20250827/siluanov-2037872570.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил мишустин, россия, экономика