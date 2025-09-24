https://ria.ru/20250924/mishustin-2044043610.html
Мишустин рассказал, сколько составят федеральные расходы в 2026 году
Мишустин рассказал, сколько составят федеральные расходы в 2026 году - РИА Новости, 24.09.2025
Мишустин рассказал, сколько составят федеральные расходы в 2026 году
Федеральные расходы в 2026 году составят до 44,8 триллиона рублей и уровень дефицита останется приемлемым, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:28:00+03:00
2025-09-24T15:28:00+03:00
2025-09-24T15:32:00+03:00
михаил мишустин
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041978050_0:68:2905:1702_1920x0_80_0_0_039daf0a9ebb508344da60c709486e6e.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Федеральные расходы в 2026 году составят до 44,8 триллиона рублей и уровень дефицита останется приемлемым, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В следующем году федеральные расходы в целом вырастут до 44 триллионов 869 миллиардов рублей и уровень дефицита остается приемлемым", - сказал он на заседании правительства РФ.
https://ria.ru/20250827/siluanov-2037872570.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2041978050_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_eefe85cbba437de4ee5af92f574bd2e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, экономика
Михаил Мишустин, Россия, Экономика
Мишустин рассказал, сколько составят федеральные расходы в 2026 году
Мишустин: расходы федерального бюджета в 2026 году составят до 44,8 трлн руб