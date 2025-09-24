Рейтинг@Mail.ru
15:27 24.09.2025 (обновлено: 15:34 24.09.2025)
Мишустин оценил рост российского ВВП
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ВВП РФ растет лучше, чем в ряде стран, которые отказались от сотрудничества с Россией, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он уточнил в ходе заседания правительства РФ, что за 7 месяцев 2025 года ВВП России увеличился на 1,1%."Это заметно лучше, чем у ряда государств, все еще настаивающих на усилении санкций против России, тех, кто отказался от взаимовыгодных проектов с нашим бизнесом, страной в целом, и продолжает придерживаться негативной риторики", - сказал Мишустин.
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ВВП РФ растет лучше, чем в ряде стран, которые отказались от сотрудничества с Россией, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он уточнил в ходе заседания правительства РФ, что за 7 месяцев 2025 года ВВП России увеличился на 1,1%.
"Это заметно лучше, чем у ряда государств, все еще настаивающих на усилении санкций против России, тех, кто отказался от взаимовыгодных проектов с нашим бизнесом, страной в целом, и продолжает придерживаться негативной риторики", - сказал Мишустин.
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
