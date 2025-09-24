https://ria.ru/20250924/mishustin-2044043183.html

Мишустин оценил рост российского ВВП

Мишустин оценил рост российского ВВП

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ВВП РФ растет лучше, чем в ряде стран, которые отказались от сотрудничества с Россией, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Он уточнил в ходе заседания правительства РФ, что за 7 месяцев 2025 года ВВП России увеличился на 1,1%."Это заметно лучше, чем у ряда государств, все еще настаивающих на усилении санкций против России, тех, кто отказался от взаимовыгодных проектов с нашим бизнесом, страной в целом, и продолжает придерживаться негативной риторики", - сказал Мишустин.

