Мишустин рассказал о работе над проектом бюджета
2025-09-24T15:23:00+03:00
россия
экономика
михаил мишустин
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Работа над проектом бюджета на три года велась с учетом текущих вызовов, заявил премьер России Михаил Мишустин."Работа над главным финансовым документом строилась с учетом текущих вызовов", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
