Мишустин рассказал о работе над проектом бюджета

Работа над проектом бюджета на три года велась с учетом текущих вызовов, заявил премьер России Михаил Мишустин. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Работа над проектом бюджета на три года велась с учетом текущих вызовов, заявил премьер России Михаил Мишустин."Работа над главным финансовым документом строилась с учетом текущих вызовов", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.

