Мишустин объявил 31 декабря 2026 года выходным

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Тридцать первое декабря будет выходным днем в 2026 году, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. Тридцать первое декабря объявлено выходным днем, сообщили в кабмине."В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно", - пояснили в российском правительстве.
