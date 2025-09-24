Мишустин объявил 31 декабря 2026 года выходным

Рейтинг@Mail.ru
16:17 24.09.2025 (обновлено: 16:35 24.09.2025)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Тридцать первое декабря будет выходным днем в 2026 году, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. Тридцать первое декабря объявлено выходным днем, сообщили в кабмине."В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно", - пояснили в российском правительстве.
михаил мишустин, россия, общество
Михаил Мишустин, Россия, Общество
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Тридцать первое декабря будет выходным днем в 2026 году, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. Тридцать первое декабря объявлено выходным днем, сообщили в кабмине.
"В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно", - пояснили в российском правительстве.
Михаил МишустинРоссияОбщество
 
 
