https://ria.ru/20250924/mironov-2044016167.html
Миронов прокомментировал заявления Трампа в адрес России
Миронов прокомментировал заявления Трампа в адрес России - РИА Новости, 24.09.2025
Миронов прокомментировал заявления Трампа в адрес России
Высказывания президента США Дональда Трампа в адрес России являются элементом психологического давления и попыткой заставить Москву пойти на прекращение... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T14:21:00+03:00
2025-09-24T14:21:00+03:00
2025-09-24T14:21:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
сергей миронов
дмитрий песков
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004756853_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_d6551ab828f40e042e78b5b5a0a7c34c.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Высказывания президента США Дональда Трампа в адрес России являются элементом психологического давления и попыткой заставить Москву пойти на прекращение специальной военной операции на условиях Запада, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов, комментируя последние заявления американского лидера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали. "Высказывания президента США в адрес РФ являются элементом психологического давления и попыткой заставить Москву пойти на прекращение специальной военной операции на условиях Запада", - сказал Миронов. По мнению политика, не стоит принимать заявления Трампа за "чистую монету", ведь президент США уже не раз показывал, что может легко "переобуваться" и менять подходы к решению тех или иных проблем. "Это и не удивительно, ведь продуманных решений у него как правило нет. Максимум - кнут и пряник. Или, как говорят в США, морковка для осла", - добавил лидер партии. По его словам, неизменным остается желание Трампа зарабатывать за счет других стран. "В отношениях с Россией у него был и, полагаю, все еще есть выбор: выстроить нормальные отношения и зарабатывать на торговле с нами, либо разжигать дальше войну на Украине и зарабатывать на крови. А вот чего у него точно нет, так это эффективных инструментов давления на нашу страну", - отметил Миронов. Депутат подчеркнул, что этим объясняются громкие и "пустые" заявления Трампа, про "бумажного тигра" и про то, что Украина "вернет себе всё и даже больше". "Пока президент США упражняется в красноречии…, российская армия освобождает Донбасс и Новороссию и проводит успешную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. И, полагаю, Трамп на самом деле знает, что эта тактика приносит нам успех. А потому пытается остановить наше продвижение путем угроз и шантажа", - заключил Миронов. Во вторник президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час. После встречи с Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра".
https://ria.ru/20250924/tramp-2043954033.html
https://ria.ru/20250924/tramp-2043928461.html
https://ria.ru/20250924/zelenskij-2043879852.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004756853_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_10786a5cd1be5197cf2de927a135e8dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, сергей миронов, дмитрий песков, генеральная ассамблея оон, оон, евросоюз
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, Сергей Миронов, Дмитрий Песков, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Евросоюз
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Высказывания президента США Дональда Трампа в адрес России являются элементом психологического давления и попыткой заставить Москву пойти на прекращение специальной военной операции на условиях Запада, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов, комментируя последние заявления американского лидера.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что Трамп
сделал новые заявления относительно ситуации на Украине
после общения с Владимиром Зеленским
, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США
об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали.
"Высказывания президента США в адрес РФ являются элементом психологического давления и попыткой заставить Москву
пойти на прекращение специальной военной операции на условиях Запада", - сказал Миронов
.
По мнению политика, не стоит принимать заявления Трампа за "чистую монету", ведь президент США уже не раз показывал, что может легко "переобуваться" и менять подходы к решению тех или иных проблем.
"Это и не удивительно, ведь продуманных решений у него как правило нет. Максимум - кнут и пряник. Или, как говорят в США, морковка для осла", - добавил лидер партии.
По его словам, неизменным остается желание Трампа зарабатывать за счет других стран.
"В отношениях с Россией у него был и, полагаю, все еще есть выбор: выстроить нормальные отношения и зарабатывать на торговле с нами, либо разжигать дальше войну на Украине и зарабатывать на крови. А вот чего у него точно нет, так это эффективных инструментов давления на нашу страну", - отметил Миронов.
Депутат подчеркнул, что этим объясняются громкие и "пустые" заявления Трампа, про "бумажного тигра" и про то, что Украина "вернет себе всё и даже больше".
"Пока президент США упражняется в красноречии…, российская армия освобождает Донбасс
и Новороссию
и проводит успешную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. И, полагаю, Трамп на самом деле знает, что эта тактика приносит нам успех. А потому пытается остановить наше продвижение путем угроз и шантажа", - заключил Миронов.
Во вторник президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН
. Его выступление продлилось почти час. После встречи с Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС
"Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра".