https://ria.ru/20250924/mironov-2044016167.html

Миронов прокомментировал заявления Трампа в адрес России

Миронов прокомментировал заявления Трампа в адрес России - РИА Новости, 24.09.2025

Миронов прокомментировал заявления Трампа в адрес России

Высказывания президента США Дональда Трампа в адрес России являются элементом психологического давления и попыткой заставить Москву пойти на прекращение... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T14:21:00+03:00

2025-09-24T14:21:00+03:00

2025-09-24T14:21:00+03:00

в мире

сша

россия

украина

дональд трамп

сергей миронов

дмитрий песков

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004756853_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_d6551ab828f40e042e78b5b5a0a7c34c.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Высказывания президента США Дональда Трампа в адрес России являются элементом психологического давления и попыткой заставить Москву пойти на прекращение специальной военной операции на условиях Запада, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов, комментируя последние заявления американского лидера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп сделал новые заявления относительно ситуации на Украине после общения с Владимиром Зеленским, по всей видимости, под влиянием его видения. Песков добавил, что прямых заявлений главы США об отказе от конструктивного курса на урегулирование украинского конфликта в Кремле не слышали. "Высказывания президента США в адрес РФ являются элементом психологического давления и попыткой заставить Москву пойти на прекращение специальной военной операции на условиях Запада", - сказал Миронов. По мнению политика, не стоит принимать заявления Трампа за "чистую монету", ведь президент США уже не раз показывал, что может легко "переобуваться" и менять подходы к решению тех или иных проблем. "Это и не удивительно, ведь продуманных решений у него как правило нет. Максимум - кнут и пряник. Или, как говорят в США, морковка для осла", - добавил лидер партии. По его словам, неизменным остается желание Трампа зарабатывать за счет других стран. "В отношениях с Россией у него был и, полагаю, все еще есть выбор: выстроить нормальные отношения и зарабатывать на торговле с нами, либо разжигать дальше войну на Украине и зарабатывать на крови. А вот чего у него точно нет, так это эффективных инструментов давления на нашу страну", - отметил Миронов. Депутат подчеркнул, что этим объясняются громкие и "пустые" заявления Трампа, про "бумажного тигра" и про то, что Украина "вернет себе всё и даже больше". "Пока президент США упражняется в красноречии…, российская армия освобождает Донбасс и Новороссию и проводит успешную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. И, полагаю, Трамп на самом деле знает, что эта тактика приносит нам успех. А потому пытается остановить наше продвижение путем угроз и шантажа", - заключил Миронов. Во вторник президент США Дональд Трамп выступил на Генассамблее ООН. Его выступление продлилось почти час. После встречи с Зеленским на Генассамблее ООН Трамп заявил, что при поддержке ЕС "Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше". Зеленский позже заявил, что был удивлен заявлением. Кроме того, Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social написал, что считает, что Россия ведет борьбу на Украине "бесцельно" и охарактеризовал РФ как "бумажного тигра".

https://ria.ru/20250924/tramp-2043954033.html

https://ria.ru/20250924/tramp-2043928461.html

https://ria.ru/20250924/zelenskij-2043879852.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, сергей миронов, дмитрий песков, генеральная ассамблея оон, оон, евросоюз