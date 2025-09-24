Рейтинг@Mail.ru
Минфин: приоритеты проекта бюджета включают поддержку семей участников СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 24.09.2025
Минфин: приоритеты проекта бюджета включают поддержку семей участников СВО
Минфин: приоритеты проекта бюджета включают поддержку семей участников СВО
В число ключевых приоритетов проекта бюджета на 2026-2028 годы входят поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей РФ, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В число ключевых приоритетов проекта бюджета на 2026-2028 годы входят поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей РФ, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Ключевыми приоритетами проекта бюджета на 2026-2028 годы является... социальная поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом", - говорится в сообщении.
Минфин: приоритеты проекта бюджета включают поддержку семей участников СВО

Минфин РФ: приоритеты проекта бюджета включают поддержку семей участников СВО

© РИА Новости / Мария ДевахинаПрохожие у здания Министерства финансов России
Прохожие у здания Министерства финансов России. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В число ключевых приоритетов проекта бюджета на 2026-2028 годы входят поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей РФ, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
"Ключевыми приоритетами проекта бюджета на 2026-2028 годы является... социальная поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом", - говорится в сообщении.
Минфин назвал приоритеты бюджета на 2026-2028 годы
10:04
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство финансов РФ (Минфин России)РоссияЭкономика
 
 
