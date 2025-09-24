https://ria.ru/20250924/minfin-2043971260.html
Минфин: приоритеты проекта бюджета включают поддержку семей участников СВО
Минфин: приоритеты проекта бюджета включают поддержку семей участников СВО - РИА Новости, 24.09.2025
Минфин: приоритеты проекта бюджета включают поддержку семей участников СВО
В число ключевых приоритетов проекта бюджета на 2026-2028 годы входят поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей РФ, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T12:16:00+03:00
2025-09-24T12:16:00+03:00
2025-09-24T12:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство финансов рф (минфин россии)
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988799119_0:259:1824:1284_1920x0_80_0_0_828396e38060f13919018aab60ef6756.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В число ключевых приоритетов проекта бюджета на 2026-2028 годы входят поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей РФ, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Ключевыми приоритетами проекта бюджета на 2026-2028 годы является... социальная поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250924/minfin-2043925502.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988799119_24:0:1753:1297_1920x0_80_0_0_28e7343e7d372952cb05bf39421ad9c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство финансов рф (минфин россии), россия, экономика
Специальная военная операция на Украине, Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия, Экономика
Минфин: приоритеты проекта бюджета включают поддержку семей участников СВО
Минфин РФ: приоритеты проекта бюджета включают поддержку семей участников СВО