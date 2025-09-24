https://ria.ru/20250924/minfin-2043971260.html

Минфин: приоритеты проекта бюджета включают поддержку семей участников СВО

2025-09-24T12:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

экономика

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В число ключевых приоритетов проекта бюджета на 2026-2028 годы входят поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей РФ, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Ключевыми приоритетами проекта бюджета на 2026-2028 годы является... социальная поддержка семей участников СВО, достижение национальных целей до 2030 года, определенных президентом", - говорится в сообщении.

