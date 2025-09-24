https://ria.ru/20250924/minfin-2043929688.html
Минфин рассказал, на что направлен бюджет на 2026-2028 годы
Бюджетная политика РФ на 2026-2028 годы направлена на достижение национальных целей развития, решение ключевых задач страны, сообщила пресс-служба Минфина РФ. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Бюджетная политика РФ на 2026-2028 годы направлена на достижение национальных целей развития, решение ключевых задач страны, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "Бюджетная политика на ближайшие три года направлена на достижение национальных целей развития, решение ключевых задач страны", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250924/minfin-2043925502.html
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988799119_24:0:1753:1297_1920x0_80_0_0_28e7343e7d372952cb05bf39421ad9c8.jpg
